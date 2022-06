Subestiman al peronismo

Que muchos vayan por el premio mayor indica desacople

Intro

Que haya demasiada atención en la obra tragicómica que protagonizan en el Frente de Todos no oculta que dentro de la oposición pasan cosas . Demasiadas cosas. JxC parece relajarse, confiado en que hay márgenes de maniobra sin arriesgar su triunfo en 2023.

El tablero está ciertamente desordenado, más de lo conveniente para una oposición fragmentada. Un funcionario del oficialismo expresó hace unos días en off, algo así como: “Después de la pandemia, la guerra y este gobierno que no pega una, aún estamos en carrera… ¡Lo que serán los otros!”.

Diagnóstico peligroso

Diagnostican que el oficialismo se recuesta en su núcleo duro, en retirada con un discurso más radicalizado y que espanta a los independientes. Una especie de repliegue táctico K en sus propias filas. Como si hubieran abandonado sus aspiraciones para 2023. Tiran frases tales como: “Cristina confronta con Alberto porque no quiere quedar pegada al fracaso, por eso va como Senadora en PBA por los fueros. No le importa si se pierde la presidencial…”.

Subestimación

Grueso error semejante subestimación, porque se nota demasiado que las fracturas expuestas del oficialismo potenciaron los conflictos internos en la oposición : todos se animan y eso genera tensiones constantes y como consecuencias declaraciones inoportunas o cuanto menos, desafortunadas.

El desorden

Que muchos vayan por el premio mayor indica desacople.

Las palomas producen una campaña, buscando generar esperanza de futuro, ilusionando a los independientes de que una opción moderada es lo mejor para el país (Larreta o Manes).

Los halcones polarizan porque entienden que el contexto no permite medias tintas y el hartazgo social los relama (Macri o Bullrich). Otros exigen autocrítica dentro del espacio, pero se muestran decididos y activos a no ser conducidos por el ala dura PRO (Morales).

Los polos opuestos se atraen

Si Cristina lo radicaliza por presión o poder al Presidente, esto produce el enojo de los independientes que confiaron en Alberto, que no querían extremos y que corren a refugiarse en quien tenga más chances de ganarle a la ex presidenta. No la quieren a Cristina. Cuando llegan y miran el otro lado, confirman que dentro de la oposición el núcleo duro busca más el segundo tiempo de Macri que la moderación de Horacio . Esto podría explicar el fenómeno de crecimiento del ex presidente. Aunque existe un sector muy importante que no lo quiere.

Por lo que el escenario sería algo así como:

- Cristina con los suyos

- Un peronismo ni M ni K (tercera vía)

- Macri, Bullrich y el anticristinismo

- Milei y los que odian a todos

- Todos los moderados en la zona gris del centro

Siguen pasando cosas

Macri ve posible ganar. Le guiña el ojo hasta a Milei y acusa hasta a Irigoyen, entonces Morales defiende al prócer y castiga a Macri (no es la primera vez). Bullrich presenta su plan con Macri. Larreta le baja el pulgar al Todes en la Ciudad (para mostrarse no tan progre…) y espera pacientemente que llegue el momento de ganar las PASO y terminar con todo este mal trago. Manes es el outsider que vigorizó a la UCR y se muestra en un centro crítico con sus socios de coalición explicitando el fracaso económico de Macri.

La coalición parece rota. No lo está, pero en este contexto en el que el Frente gobernante no encuentra mecanismos sensatos para la toma de decisión no parece una buena recomendación el desorden de JxC.

Los halcones de ambos frentes se pegan, pero pegan perfecto.

Los moderados quedan relegados en un contexto como este. Parecen tibios y sus propios votantes le reclaman que se metan a pelear, aunque el enojo no es buen consejero al momento de calendarizar una campaña.

Imprudencia

“Los muertos se cuentan fríos”, dice el sabio refrán con el claro mensaje de no apresurarse en festejar triunfos no obtenidos. En esa línea, el peronismo dio sobradas muestras de resucitar situaciones desventajosas.

La grieta opositora existe y se hace presente demasiados seguido por más que los mismos dirigentes del espacio tiendan a minimizarlas. Parecieran transitar cierta incoherencia. ¿Por qué la fractura oficial sería grave, pero la de la oposición es natural y constructiva?

5 puntos

El verdadero trabajo de campaña es organizar una agenda de 5 puntos comunes que aplaque las enormes diferencias vertidas en el escenario político.

Las preguntas claves

¿Sirve la estrategia de no gran confrontación de Horacio?

¿Patricia será la que capitalice lo hecho con decisión desde que asumió el PRO y disparó una a una contra todas las medidas de este gobierno?

¿Macri finalmente jugará?

¿Los radicales buscan las vices o a ganar?

¿Morales es el candidato radical?

¿Manes quiere ser el candidato radical?

¿Qué influencia tendrán las elecciones anticipadas de la mayoría de las provincias?

¿Milei va con el tándem Bullrich - Macri?

Las grandes figuras presidenciables del espacio entran en la etapa de definición para asegurarse conducir el país en 2023.

La pregunta resumen: ¿Será el extremo del espacio con Patricia, volverá Macri por su segundo tiempo, ganará la prudencia y moderación de Larreta, estrategia maratoniana (de Maratón) o el radicalismo puede imponer condiciones con Morales y Manes?

Conclusiones

Quedan demasiadas preguntas sin responder, cuando a esta altura debiera existir más armonía y organización de campaña porque estamos a un año de los PASO en la Argentina y en la oposición, pasan cosas, muchas cosas.

Si a esta altura hay tantos nervios, ¿qué nos espera para el final de la campaña?

Pasan muchas cosas, pero JUNTOS subestima a TODOS.

