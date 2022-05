Argentina en medio de las tensiones

Alberto Fernández viajó a Europa, por lo que el Poder Ejecutivo quedó a cargo de Cristina Kirchner (REUTERS/Matias Baglietto)

El deseo de Cristina Kirchner (y para ello trabaja ferozmente) es lograr el “poder delegativo”, parodiando y/o desafiando al politólogo Guillermo O´Donnell con la “Democracia Delegativa”. También sueña que el capitalismo que habita dentro de un sistema republicano afianzado en tres poderes, pase a un capitalismo chino con unívoco poder político . Deshilacha su infalibilidad tras sus yerros.

Ahora quiere formatear a un Wado de Pedro moderado, parodiando a aquel Alberto Fernández del 2019. Pero la sociedad parece no concordar con tanto juego que sólo contiene intereses personales. Mientras su Presidente fue rebajado hasta la humillación el viernes pasado a través de la perversión del ministro Jorge Ferraresi, como previa a la denostación que un rato más tarde hiciese de él. No hay enojo, ni pelea. Aludió al debate que estaría manteniendo con su superior -no reconocido por ella-, pero sí por la Constitución Nacional. Ese debate sobre temas claves, como qué hacer con la inmensa deuda externa dejada por el ex presidente Macri, debió haberse dado previo al anuncio de aquel 18 de mayo, cuando la ex Presidenta eligió como candidato a Alberto Fernández. Ignoro si aquel miércoles cuando lo citó a su departamento, hubo algún condicionante o exigencia que incluyese la capitulación de los deberes que asume quien se convierte en Presidente de la Argentina, pero debatir en silencio y a la mitad del río, cuando las posibilidades de llegar a la orilla se complican, no figura en el manual de ningún estratega político que se precie de tal.

Alberto Fernández en épocas de alejamiento de la ex Presidenta, formó un partido político denominado PARTE, con intención de tener territorio nacional, a tal punto que integró en el 2019 el Frente de Todos. Quiso el destino que luego Fernández se convierta en el Presidente de la histórica nave insignia, el Justicialismo, hoy con ciertas averías.

En una semana compleja, el Presidente viajó a Europa quedando a cargo del Ejecutivo su Vice. Habrá monitoreo del FMI, el mismo sería online y Argentina lo aprobaría (más allá de ciertas inconsistencias). Este se pondría más exigente en la segunda revisión. Este jueves se conocerá el número de la inflación de abril “menos malo que el de marzo”, según el propio ministro Guzmán. También transcurren las audiencias públicas, hoy gas, mañana energía y el jueves segmentación.

Se fueron conociendo datos del encuentro del Presidente con el Dr. Roberto Lavagna, quien entre otras cosas le habría manifestado la conveniencia de acelerar Vaca Muerta, concretando el gasoducto Néstor Kirchner, instándolo a iniciar pronto el segundo tramo. Gasoducto cuya concreción evitará la compra de gas y permitirá exportarlo generando las divisas tan necesarias. De aceptar el Presidente esta sugerencia, lo primero es asegurar los fondos y lo segundo monitorear que la velocidad de crecimiento de producción en Vaca Muerta alcance. Se está realizando el estudio de impacto ambiental a cargo de la UBA, contempla inicialmente el tramo Neuquén–Saliquelló. Entiende esta cronista que sin este paso no se puede confirmar la traza ni licitar. La guerra entre Rusia y Ucrania potencia las posibilidades de Argentina para exportar gas natural licuado al mercado europeo, por lo tanto urge la materialización de una Planta de Licuefacción de gran escala.

¿Qué hacer con una economía que crece por debajo de las necesidades sociales y donde según la UCA el 30% de los asalariados son pobres y sólo llegan a mitad de mes con su sueldo? ¿Habrá conversado este tema el Presidente con el ex ministro Lavagna?

Política en Santa Fe

El sábado Santa Fe fue epicentro de dos reuniones políticas de trascendencia nacional. Por un lado, el encuentro del radicalismo línea “Evolución”, que pretende disputar poder a nivel nacional, donde Martín Lousteau manifestó su voluntad de ser candidato a jefe de gobierno de CABA y le dio un fuerte espaldarazo en su precandidatura a gobernador al diputado provincial Maximiliano Pullaro, quien manifestó que “entendemos que en los partidos políticos debe darse un alto nivel de debate interno, de lo contrario es sólo acumulación de poder”. Se entusiasmó dado el nivel de asistencia que superó las previsiones de viandas.

El segundo encuentro político fue el Congreso Extraordinario del partido Socialista, que modernizó su Carta Orgánica. Su presidenta, la diputada Mónica Fein, manifestó a Infobae su satisfacción por la unidad alcanzada y destacó: “No se habló del tema electoral, sí quedó claro que el socialismo se posicionará de cara al 2023 como una fuerza que disputará el gobierno provincial. No hablamos de alianzas electorales, ni de con quién, pero entendemos que el camino nunca es en soledad”. Esta demora probablemente obedezca a que JxC aún no ha encontrado una diagonal que acerque los dos proyectos que hoy se insinúan en su interior.

Ayer a la mañana el gobernador Omar Perotti se reunió con los legisladores nacionales de su provincia, para solicitarles avanzar rápidamente en una ley que dote a Santa Fe de una estructura de Justicia Federal más sólida. La senadora Carolina Losada le dijo a Infobae: “Todo lo que sea mejorar la Justicia es bueno, pero hay que analizarlo con detenimiento”. Por su lado el diputado Roberto Mirabella manifestó a este medio: “Desde diciembre unifiqué un texto con la intención que lo presentemos los 19 legisladores santafesinos juntos. El borrador fue enviado a todos, así como también a jueces, fiscales federales provinciales quienes sí hicieron observaciones , por eso es la séptima versión. Quienes a pesar de haber solicitado una mesa de asesores aún no emitieron palabra -la oposición-. El gobernador Perotti se lo planteó el Presidente junto a Javkin. También solicité a Germán Martínez, que inste con urgencia a constituir la bicameral para tratarlo”. Por su parte el senador Marcelo Lewandowski presentó un proyecto propio por entender que su texto sintetiza las reformas que pueden abordarse mediante el consenso a corto plazo.

Mientras tanto Rosario espera la presencia el jueves 12, de los jueces federales de todo el país, incluido Comodoro Py, así como también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación , con el firme propósito que la actual crisis de inseguridad y violencia sea visibilizada e introducida en la agenda pública nacional, para que los poderes del Estado trabajen de manera conjunta y coordinada.

SEGUIR LEYENDO