Ponerse a trabajar todos juntos

Pónganse a trabajar todos juntos, basta de grietas, los Argentinos, necesitan una acción política legislativa a su favor. Desde la vuelta a la democracia, allá por el año 1983, venimos escuchando a todo el arco político decir que la Argentina necesita recrear lo que en España se denominó el “Pacto de la Moncloa” (ordenamiento político y económico en la España del postfranquismo).

Nunca supimos o no quisimos lograrlo. La realidad nos demuestra, que no quisimos. Porque desde esa época al día de hoy, prevalecen los intereses partidarios y personalísimos, y todos, sin excepción, están con la calculadora electoral en la mano.

Es más fácil para la administración de turno descalificar a la oposición, responsabilizándola de la herencia recibida. Y para la oposición, entorpecer cualquier propuesta legislativa aunque resulte razonable. Ambos, oficialismo y oposición, deberían asumir compromisos legislativos que perduren en el tiempo y, trasciendan a los gobiernos, más allá del actor político que le toque sentarse en el Sillón de Rivadavia.

Suena lindo batir el parche que la Argentina necesita de un gran acuerdo político, un Pacto de la Moncloa Criollo, pero nunca lo logramos. Y así nos va…

Desde esta tribuna apelo a todos sectores políticos con representación parlamentaria, especialmente, aquellos que cuentan con mayor cantidad de “manos”, para debatir y aprobar en forma urgente reformas legislativas en materia laboral, tributaria y previsional.

En nuestro país hay más de 5 millones de compatriotas desempleados o con ocupación precaria y sólo un 26% de los trabajadores formales tienen un empleo decente.

Una de las causas de nuestros padecimientos, siendo esas multicausales -inflación, desocupación, déficit fiscal descontrolado, empleo no registrado, exceso de presión tributaria, ruptura de la solidaridad previsional (sólo unos pocos aportan), tienen su origen en leyes laborales obsoletas, muy costosas y que van en contra de la generación de empleo genuino y de calidad.

Los miles de subsidios que el Estado destina a sostener los planes sociales, debieran redirigirse a las pymes para que puedan desarrollarse, incorporar nuevos trabajadores e incluirlos en el sistema formal. El trabajo genera dignidad y una ciudadanía plena.

La presión fiscal que recae en todo el arco empresario (ya sea chico, mediano o grande), resulta insostenible. La cantidad de impuestos que se acumulan de origen Municipal, Provincial y Nacional, hacen imposible cualquier ecuación económica para un empresario. Si además le sumamos la carga laboral, los números, no cierran.

Por último, hay que modificar la Ley Previsional. Quedó demostrado que el sistema resulta infinanciable si no se distingue a quienes aportaron de quienes no lo hicieron, cualquiera sea la causa. No se puede financiar a “todos”, solo con el aporte de los que trabajan.

Argentina tiene muchas necesidades y todas son importantes. Pero a mi criterio, los cambios normativos en materia laboral, previsional y tributario son urgentes y complementarios entre sí, ya que atraviesan transversalmente a todos los sectores (trabajadores, empresarios y jubilados), y nos permitirán comenzar a ordenar el descalabro que estamos viviendo y padeciendo.

Por esa razón, apelo a todos los diputados y senadores. Traten en forma urgente estas leyes. Discutan en las Comisiones todo lo que crean necesario. Presenten propuestas para debatir en el recinto los proyectos. Sean capaces de buscar en el diálogo y, no en la disputa, los consensos necesarios para aprobar las leyes que beneficien a millones de Argentinos. Para eso tendrán que dejar de lado la “calculadora electoral” e iniciar el camino del “Pacto para los Argentinos”.

Pónganse a trabajar todos juntos, para integrar a los argentinos.

