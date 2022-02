Búsqueda y destrucción: las relaciones ocultas entre Gran Bretaña y Argentina antes de la Guerra de Malvinas

Margaret Thatcher tuvo buena relación con la dictadura, pero también los gobiernos laboristas que la precedieron

Gran Bretaña tuvo relaciones con la dictadura argentina entre 1976-1983 más cordiales de lo que puedas imaginar, dada la retórica de Margaret Thatcher sobre enfrentarse a la Junta durante la Guerra de las Malvinas. Tanto el gobierno laborista como el conservador vendieron armas a Argentina antes de 1982. Thatcher incluso invitó al ministro de finanzas de la dictadura, José Martínez de Hoz, un anglófilo que prefería las chaquetas de tweed y compartía su filosofía de libre mercado, a Downing Street en junio de 1980. “Disfruté mucho nuestro encuentro”, le escribió después. Formó parte de un régimen responsable de la desaparición de miles de sus ciudadanos: hombres y mujeres fueron secuestrados en las calles por la policía secreta, llevados a centros secretos de tortura y asesinados, muchos de ellos arrojados semiconscientes desde helicópteros al Océano Atlántico.

En los documentos del Foreign Office en los Archivos Nacionales hay referencias pasajeras a una visita del jefe de la armada argentina, el almirante Emilio Massera, a Londres en 1978 . Massera fue responsable de un notorio centro de tortura en Buenos Aires, la Escuela de Mecánica Naval. Cinco mil personas fueron detenidas allí y sometidas a descargas eléctricas, asfixia y mutilación antes de ser asesinadas. Henry Nelson, el presidente de la empresa electrónica británica GEC, escribió una carta en septiembre de 1978, quejándose de que David Owen, el secretario de Asuntos Exteriores del Trabajo, se había negado a reunirse con Massera. El desaire, dijo, creó una “impresión muy amarga”. Un telegrama del encargado de negocios británico en Buenos Aires, enviado un año después, también señala que Massera estaba resentido por el desaire del Ministro.

Los gobiernos laboristas de 1974 a 1979 vendieron armas a Argentina, pero entretener a un miembro de la junta fue demasiado para Owen. (Massera era ‘una completa mierda’, me dijo Owen en una entrevista en 2014). Sin embargo, no pude encontrar los documentos del Foreign Office sobre la visita de Massera en los archivos del Archivo Nacional. ¿Dónde estaban los memorandos que sugerían que Owen debería reunirse con el almirante? La visita de cualquier dignatario extranjero suele documentarse minuciosamente, se sopesan los pros y los contras de una reunión con un ministro, se redacta una lista de compromisos . Incluso en el caso de una visita no oficial, las actividades del visitante suelen estar documentadas. Pero no hay ningún documento sobre Massera de junio y julio de 1978, cuando estaba en Londres.

Envié una solicitud de libertad de información al Foreign Office. Los resultados fueron asombrosos. Se han triturado más de trescientas carpetas de documentos del Foreign Office relacionados con las relaciones de Gran Bretaña con Argentina en los seis años anteriores a la guerra de las Malvinas. Incluyen una carpeta titulada “Visitas militares desde y hacia Argentina, 1978″. También carpetas relativas a visitas militares británicas y argentinas de los años 1979, 1980 y 1981, y más de veinte carpetas relativas a ventas de armas británicas a la Argentina.

Busqué pistas sobre la visita de Massera en otra parte: según una respuesta parlamentaria de dos líneas en Hansard, el comandante de la marina británica, el almirante Sir Terence Lewin, asistió a una recepción para Massera en la embajada argentina en Londres el 3 de julio de 1978. Esto sugiere que los líderes de las armadas argentina y británica se conocieron cuatro años antes de la Guerra de las Malvinas. Sin embargo, todos los documentos relacionados con este encuentro han sido destruidos.

Cada departamento gubernamental es responsable de seleccionar qué archivos preservar y cuáles destruir. Me puse en contacto con la Foreign, Commonwealth and Development Office (como lo es ahora) con la esperanza de que alguien me hablara sobre el proceso. En cambio, obtuve una respuesta de una línea: “El FCDO selecciona sus archivos para su conservación permanente de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Registros Públicos del Reino Unido de 1958″. De acuerdo con esas disposiciones, los documentos de valor histórico perdurable o de interés público deben conservarse. Habría pensado que los documentos sobre las relaciones militares entre Gran Bretaña y Argentina en los años previos a la guerra, en un conflicto que mató a más de novecientas personas y tuvo consecuencias políticas de gran alcance para ambos países, tendrían valor histórico. y el interés público.

Shona Lowe, gerente de medios de los Archivos Nacionales, fue más útil, pero no tenía respuestas a todas mis preguntas. La destrucción de documentos es una “parte integral de la gestión de la información”, dijo. “Trabajamos en estrecha colaboración con los departamentos, brindando asesoramiento sobre cómo gestionan la selección y transferencia de registros”. Según la Ley de Libertad de Información de 2000, las autoridades deben tener “un proceso documentado” para seleccionar registros para su conservación o destrucción, y el Comisionado de Información, un organismo de control independiente, podrá con el consentimiento de cualquier autoridad pública, evaluar si esa autoridad está siguiendo buenas prácticas. Pero, en última instancia, cada departamento gubernamental elige cuál de sus propios documentos destruir.

En resumen, cada año se destruyen miles de documentos oficiales y el proceso se envuelve en secreto. ¿Cuánta historia se borra antes de que se haya escrito?

* La versión original en el sitio London Review of Books: Search and destroy

* Grace Livingstone es también autora de Britain and the Dictatorships of Argentina and Chile, 1973–82 y tiene su propio sitio grace-livingstone.com





SEGUIR LEYENDO