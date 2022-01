Lenguaje digital: hacia un nuevo paradigma

El impacto de Web 3 va a traer un cambio político, social y económico, e inevitablemente van a haber revolucionarios y opositores (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Desde el inicio de la pandemia, todos tuvimos que volvernos un poco más “digitales” y amigarnos con la tecnología de diversas formas y por diversos motivos. De la misma manera, comenzaron a aparecer “nuevos términos” como Web 3, Blockchain, Nft y DeFi, entre otros. Títulos que escriben un nuevo capítulo en la historia de internet, pero que son parte de lo mismo, van detrás de la misma filosofía y lo que hacen es explicar distintas aplicaciones de una nueva tecnología. La principal relación que tienen entre sí es sobre cómo se ejecutan distintas transacciones e intercambios de valor.

Todos estos términos o títulos que mencioné, seguramente los hayan leído en algún artículo, pero a veces se vuelve complejo comprenderlos. Así que decidí explicarlos de la manera más amigable ¿Por qué? Porque considero que la tecnología es darwinista, van naciendo nuevas ramas de innovación que devienen en nuevos paradigmas. Al final somos las personas las que terminamos adoptando las nuevas herramientas, dándole nuevos usos y formas, algo como una selección natural. Es decir, probablemente todos en algún momento seamos usuarios e incorporemos este nuevo lenguaje digital.

Web 3 es una internet más anónima y descentralizada, donde los datos son distribuidos de otra manera y lo que viene a revolucionar es cómo nosotros intercambiamos capital, el nuevo paradigma de la internet del valor

Empecemos… ¿Qué es Web 3? Es una nueva etapa internet, un cambio de paradigma. Cuando empezó internet se hablaba de los datos estáticos. Luego, con la Web 2 comenzó una internet más colaborativa, más social. Ahora, la Web 3 tiene varias aristas, es una internet más anónima y descentralizada, donde los datos son distribuidos de otra manera y lo que viene a revolucionar es cómo nosotros intercambiamos capital, el nuevo paradigma de la internet del valor.

- Web 1 se representa con el @ y es la internet de los enlaces o Links. (Ej @gmail.com)

- Web 2 se representa con el # y es la internet social o Likes. (Ej #lifestyle)

- Web 3 se representa con el $ y es la internet del valor o Tokens. (Ej $doge)

Se le dice “internet del valor” porque los dueños del capital son los mismos usuarios y no los “Gigantes de internet”. Vamos a empezar a ver cada vez más productos transaccionales y la economía va a tomar otro rumbo. Desde mi punto de vista, ya no va a estar tan orientada a la acumulación, sino a la colaboración, al conocimiento, a la distribución de ese conocimiento y a la creación de redes más equitativas en general.

¿Qué es un NFT? Es un Non Fungible Token, es decir, un tipo de identificador que verifica la propiedad de algo. A diferencia de otros tokens, lo que valida es la propiedad de un bien de cualquier tipo y es único e irrepetible. Además, es no fungible, es decir, no se deteriora con el tiempo o el uso.

¿Y Blockchain? Es una red de computadoras que comparten un libro contable descentralizado que está replicado en muchos nodos alrededor del mundo y lo que hacen es validar transacciones de información constantemente.

Lo que se propone ahora es una cultura más orientada a la colaboración que al beneficio propio, porque cuando alguien comparte algo genera valor en un ecosistema

De a poco las actividades financieras están cambiando de forma y siendo más accesibles en algún punto. Es decir, la gente tiene más acceso y hay menos actores que lo regulen, lo cual implica que el usuario de esas tecnologías tiene que tener más conciencia y responsabilidad, pero a la vez generan más ganancias y más transparencia. Aquí es donde aparecen las DeFi, que son herramientas para finanzas descentralizadas, donde todo es más directo y hay menos eslabones en la cadena de valor.

Este cambio de paradigma va a generar un cambio cultural, sobre todo cuando interactuamos en internet y en cómo percibimos aportar valor en una comunidad. Lo que se propone ahora es una cultura más orientada a la colaboración que al beneficio propio, porque cuando alguien comparte algo genera valor en un ecosistema, y ese aporte genera una retribución de ese valor. Si uno hace crecer un ecosistema en el que se mueve, va a ser un lugar más fértil para crecer, y eso va a ser que cambie el mindset de la sociedad.

Las nuevas generaciones nos vamos a tener que plantar y decirle basta a lo que hoy es conocido, vamos a tener que cambiar las cosas

Estamos viviendo en una época de cambios muy acelerados y es normal que nos den miedo muchas de estas disrupciones, siempre existe la resistencia a lo desconocido. Pero también van a surgir nuevos líderes que van a tomar el protagonismo. Las nuevas generaciones nos vamos a tener que plantar y decirle basta a lo que hoy es conocido, vamos a tener que cambiar las cosas porque si no, no va a funcionar todo lo bueno que estamos creando.

El impacto de Web 3 va a traer un cambio político, social y económico, e inevitablemente van a haber revolucionarios y opositores. Pero esta revolución es del conocimiento, no de la fuerza. Hoy la fuerza está en el saber y la colaboración.

¿Se animan a aprender todos juntos?