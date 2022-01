Nómadas digitales y la Argentina: no muy buena para trabajar, pero sí para divertirse

Nómades digitales

Si hay algo que se puso de moda con la cuarentena global fueron los índices que miden las facilidades de distintos países para el trabajo remoto. Tiene sentido: lo que hace 3 años era prácticamente imposible (el teletrabajo desde cualquier rincón del planeta), hoy es una posibilidad para cada vez más personas, los llamados nómadas digitales. Por eso, aunque muchas de sus variables se repitan, siempre viene bien seguir estos índices para actualizarse y ver dónde estamos parados.

El primero en ver la luz este nuevo año es el Work from Wherever Index (WWI), un ranking elaborado por Cheap Flights, empresa sudafricana de turismo especializada en venta de vuelos online. Este índice clasifica a 111 países de acuerdo a la posibilidad que ofrecen para trabajar de forma remota y al mismo tiempo divertirse, como en cualquier otro viaje. Para ello agrupa 22 variables en 6 pilares: Viaje; Precios locales; Salud y seguridad; Trabajo remoto; Vida social; y Clima.

En líneas generales, la Argentina ocupó la posición 44° por su combinación entre trabajo remoto y diversión, con un puntaje de 56 sobre 100 , el mismo que Francia y Serbia. A nivel latinoamericano, este puntaje le valió la 6° posición después de Costa Rica (86 puntos), Panamá (85), México (85), Brasil (71) y Colombia (58).

A continuación veremos cómo le fue a la Argentina en cada uno de estos 6 pilares, especialmente en su contexto latinoamericano.

1. Viaje: 72/100. Este pilar evalúa la cantidad de vuelos semanales desde y hacia el país; el precio promedio de una habitación de hotel; el costo diario del alquiler de un auto; y el valor promedio de un litro de nafta. En esta categoría la Argentina obtuvo 72 puntos, un mismo grado de atractivo que Canadá, España o Costa Rica. Aunque es un pilar que trata básicamente de costos, lo cierto es que, comparativamente, de los 15 países latinoamericanos evaluados sólo República Dominicana obtuvo un promedio más bajo (68 puntos). El WWI señala, por ejemplo, que la Argentina es el 11° país de todos los evaluados donde el alquiler diario promedio de un auto es más caro (1.412 rands, unos 9.500 pesos), y lo es también, por descontado, en el contexto latinoamericano. Sí ofrece una ventaja en cuanto al valor promedio del litro de nafta súper: sólo Ecuador, Colombia y Bolivia tienen un precio más accesible (o tenían, puesto que el dato corresponde a octubre de 2021). En cuanto a su conexión aérea semanal, la Argentina se ubicó en el 5° puesto de Latinoamérica, después de Brasil, México, Colombia y Chile (en el contexto mundial tiene un nivel de conectividad que lo ubica entre Emiratos Árabes y Qatar). Por último, en cuanto al valor promedio de una habitación doble estándar para el periodo enero-diciembre de 2022, Argentina muestra un valor intermedio (2.817 rands): alquilar una de estas habitaciones en Argentina es más caro que hacerlo en México, República Dominicana, Costa Rica o Honduras, aunque sigue siendo más barato que hacerlo en Colombia, Chile o Brasil.

2. Precios locales: 82/100. Mide el valor promedio de un alquiler mensual a largo plazo; el valor mensual de un alquiler transitorio; los precios de transporte público; el presupuesto mensual en comida; y el costo promedio de una cena para dos personas. No debería sorprendernos que también en este caso, que trata sobre costos y presupuestos, Argentina haya obtenido un muy buen puntaje -de hecho es su mejor puntuación de los 6 pilares-, pero que resulta relativamente bajo en el contexto de la región. Es que en este pilar ocupa el 11° puesto de Latinoamérica (Bolivia, con 94 puntos, fue el mejor en precios locales) y sólo supera a Chile (80 puntos), Panamá (77) y Costa Rica (76). Dentro de las variables de esta categoría, su mejor performance la obtuvo por su valor promedio de un alquiler mensual a largo plazo, dónde se ubicó después de Brasil por su promedio más bajo, unos 2.714 rands sudafricanos, equivalentes a 18.000 pesos (el más caro fue Panamá, con 6.803 rands), pero es al mismo tiempo el más caro de la región de acuerdo a su promedio de alquiler mensual temporario. También muestra unos precios muy competitivos en relación al costo del transporte público (en América Latina sólo lo superan El Salvador y Bolivia) y en el presupuesto mensual de comida (el mejor después de Colombia, Perú y Brasil). Comer afuera, sin embargo, ya es otra cosa. Según el WWI, a valores de septiembre de 2021, una cena para dos personas en Argentina costaba unos 460 rands, el equivalente a 3.100 pesos. Así, comer afuera en Argentina es más caro que hacerlo en Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Honduras, México, El Salvador y Ecuador.

3. Salud y Seguridad: 73/100. Mide la estabilidad política y la ausencia de violencia; la polución; el grado de igualdad y derechos legales de la comunidad LGBT; y la cantidad de muertos por accidentes de tránsito cada 100.000 habitantes. A pesar de que no sacó su mejor puntaje (73), en este pilar la Argentina sí obtuvo una de sus mejores posiciones relativas en América Latina (sólo Costa Rica midió mejor) y se ubicó a nivel global en la 29° posición. Por el grado de su estabilidad política y ausencia de violencia consiguió el tercer lugar después de Panamá y Chile (aunque es justo decir que Latinoamérica, a nivel global, irrumpe recién en la posición 56°). Aunque son datos de 2019, la Argentina es el 10° país de la región por su contaminación por metro cúbico (el más afectado fue Perú). Pero donde nuestro país hace la diferencia es en el grado de igualdad y derechos legales de la comunidad LGBT. Con 97 puntos, es el 9° país del mundo por su puntaje y el mejor de Latinoamérica (los segundos son Brasil y México con 96 puntos, mientras que el puntaje más bajo lo obtuvo Panamá, con 60). En cuanto a los fallecidos en siniestros viales cada 100.000 habitantes, la región en general parece ser la más afectada. De los 10 países con mayor incidencia, 7 son latinoamericanos: Argentina (14 cada 100.000), Chile, Colombia y Costa Rica (15), Brasil (16), Ecuador (20) y El Salvador (22).

4. Trabajo remoto: 6/100. Mide la velocidad de descarga de internet en mbps; la velocidad de subida; la existencia de visas para el trabajo remoto; y la cantidad de espacios de coworking cada 100.000 habitantes. Con sólo 6 puntos sobre 100 (los mismos que Uzbekistán, Omán y Chipre), se trata del pilar donde la Argentina tuvo su desempeño más débil, en parte por su baja velocidad de descarga (20,80 mbps, prácticamente los mismos que Macedonia del Norte o Kenia), una velocidad de subida todavía más desfavorable (9,93 mbps, entre Aruba y Guatemala) y una baja tasa de espacios para coworking (0.32 cada 100.000 habitantes, la misma proporción que existe en Perú y Belice). A ello hay que agregarle que el país no cuenta aún con ningún tipo de visa que fomente el trabajo remoto, aunque a decir verdad, sólo 35 de los 111 países analizados las tienen (en América Latina sólo Panamá, Costa Rica y México han aprobado normativas de ese tipo y por eso son los tres mejores de la región). Si tenemos en cuenta que estos resultados se enmarcan dentro de un índice que busca determinar la posibilidad de trabajar desde donde sea, los resultados en este pilar muestran que hay todavía mucho por mejorar.

5. Vida social: 65/100. Mide tres aspectos: el dominio del inglés en la población general; la cantidad de teatros, museos y galerías de arte cada 1.000 habitantes; y la cantidad de bares y clubes nocturnos, también cada 1.000. Aunque en los pilares de Salud y Seguridad, Precios Locales y Viaje la Argentina obtuvo mejores puntajes, los 65 puntos que consiguió por su vida social lo ubican, por lejos, como el mejor de la región (Costa Rica, el segundo, obtuvo 18 puntos menos, 47). A nivel global ocupó la posición 29°, con un grado de vida social similar a la del Reino Unido o Filipinas. Sólo resta decir que fue el mejor de América Latina en las tres categorías (excepto en cantidad de bares y clubes nocturnos cada 1.000 habitantes, donde midió mejor Colombia). La Argentina podrá no ofrecer óptimas condiciones para el trabajo remoto, pero sí presenta condiciones muy favorables para la segunda parte de toda esta ecuación: qué hacer después de trabajar.

6. Clima: 30/100. Mide sólo dos cosas: el promedio mensual de precipitaciones y de temperatura. En este último pilar, la Argentina obtuvo 67 milímetros y 14 grados centígrados de promedio mensual, un panorama no muy halagüeño en América Latina (sólo Chile, Bolivia y Perú presentaron climas más hostiles, mientras que Panamá se alzó con los promedios más benignos). Como curiosidad, Argentina comparte lugar a nivel global con otros dos países que también obtuvieron 30 puntos sobre 100 de promedio: España y Nueva Zelanda.

Así termina esta primera radiografía del año en este nuevo universo de los nómadas digitales y el teletrabajo. Lejos de la imagen romántica de la laptop en un chiringuito del Caribe sobre un fondo de mar celeste, la imagen que nos devuelve el Work from Wherever Index es la de un país donde trabajar puede resultar un poco engorroso y complicado, pero donde la magia empieza cuando las computadoras se apagan . Y después de dos años cargados de ansiedad, encierro e incertidumbre, eso no es poco.