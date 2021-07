Elecciones 2021: ¿interna opositora sin halcones?

Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Facundo Manes

Horacio Rodríguez Larreta sabía que su tiempo era hoy, aquí y ahora. Mauricio Macri, al no convencerlo sobre su estrategia (Vidal a la provincia - Bullrich a CABA), viajó a Europa. Le dejó a su cargo el armado y también toda la responsabilidad política. Si gana la gran batalla (Buenos Aires) y puede sumar algo de federalismo amarillo, será el candidato 2023 a Presidente más allá que otros/as se lo disputen oportunamente -Bullrich por ejemplo-. Rodríguez Larreta, una vez logrado la primera bajada ordenadora de Bullrich de las próximas listas, se hizo tiempo para trasladarse a Santa Fe junto a Lilita Carrió para que el cumpleañero Del Sel le dijese -una vez más- “no seré candidato, lo que tuve que hacer en política ya lo hice”.

Esta jugada en el mundo cambiemista atenúa el desencanto que el macrismo explícito de Patricia Bullrich provocaba. Pone al kirchnerismo en un dilema electoral sobre su propia conformación de listas en territorio bonaerense. Scioli no sería de la partida por la misma razón por la que se niega Vidal a volver a esa geografía. Ambos quedarían presos de sus gestiones. Frente a un candidato como Facundo Manes, virgen de gestión pero a su vez novato en el abecedario de la política pública y de la trastienda, ¿qué presentará el kirchnerismo? Hay quienes dicen que en el 2019 La Cámpora resignó lugares en el armado de listas. Hoy, ¿lo recuperarán a través de jóvenes como María Fernanda Raverta o Luana Volnovich, cuadros del grupo pero con alto grado de desconocimiento?

El sponsor político del Dr. Manes es el hábil ucerreísta Ernesto Sanz, quien le dijo a Infobae: “Para una Argentina doliente y deprimida se necesita un proyecto esperanzador, y eso es Manes”. Sabe que el final es abierto, pero juega a reconfigurar el liderazgo en Juntos por el Cambio. Admite que el rol de acompañante que tuvo la UCR para con Roberto Lavagna y Mauricio Macri “fue en momentos de profunda debilidad y para sobrevivencia, hoy estamos ante una nueva etapa”.

Los pasos a dar que tiene Sanz en su cabeza en esta carrera por etapas los refleja así: “ Ahora pasión y cabeza, con el horizonte de ganar y gobernar en el 2023 ”.

Las variables electorales no están definidas. Lo cierto es que la clase política dirigencial está debilitada conceptualmente y también a la hora -si se es oposición- del bolsillo. Por eso una vez más se apela a figuras con alto nivel de conocimiento positivo (Manes, Losada), quienes demandan poca inversión en posicionarlos.

En el mundo de las primarias en la geografía bonaerense, el radicalismo movió sus fichas con el neurólogo Manes. Rodríguez Larreta corre con Diego Santilli. ¿De ganar este último -algunos dicen que podría darse-, aceptaría Manes ir como tercer diputado en esa lista final?

Desde el oficialismo le bajan el pulgar a quienes agitan las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Dicen: “En marzo, abril, hubo momentos difíciles, pero hoy los habrá más kirchneristas o menos, lo cierto es que todos somos peronistas y queremos ganar las elecciones ”. Sigue el oficialismo apostando a la vacunación, ahora con el agregado de vacunas norteamericanas para dar respuesta a menores de 18 años. Se aferran al cuarto mes consecutivo de una inflación a la baja, aunque dentro del 3%.

El próximo viernes, 9 de julio, el gobierno deberá observar y escuchar lo que ocurra en San Nicolás. Allí una ONG de productores agropecuarios autoconvocados tratarán de impulsar un lockout agrícola-ganadero. Las cuatro entidades del campo estarán presentes y hablarán. Serán de la partida, además, sectores perjudicados por la cuarentena: gastronómicos y rubro anexos, industria del entretenimiento, etc. Si nunca en democracia el silencio es salud, más que nunca el silencio oficial en esta semana es perjudicial.

El decreto del gobierno sobre las exportaciones de carne generó en los sectores mucho dolor de cabeza. Por ejemplo, la paleta salada es un corte integrado que tiene como destino Israel. Pero la paleta es uno de los cortes prohibidos para exportar. Otro de los problemas está vinculado a lo que ya estaba producido y stockeado previo a la decisión del Gobierno, que sigue en las cámaras. Esto no solo imposibilita cumplir con lo acordado, sino que los frigoríficos compren hacienda. Se le ha pedido al Gobierno que permita cumplir con los acuerdos previos a la decisión. El viernes pasado parecía que habían asentido.

En cuanto el tema Hidrovía, el CAA ha solicitado una reunión a la AGP para conocer lo relacionado a los pliegos de la licitación corta y la que figura en el decreto 949/20 a quince años. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, reconoció que la decisión del presidente Fernández conocida a través de un DNU generó incertidumbre en el sector agroexportador. En este año largo que dure la concesión corta, quien quede a cargo solo hará mantenimiento del dragado, si es Jan de Nul (sin Romero), y para el balizado de las 1370 balizas se estaría hablando con la Cooperativa de Juan Carlos Schmid, a la cual le prestaría infraestructura la propia Jan de Nul. Un tema no menor es el valor de la tarifa: no solo se pretende que no aumente, sino que los usuarios sostienen que en manos de AGP podría bajar, dado que hoy el flujo libre anual representa U$S 30/40 millones. Otro tema a conversar con la AGP es el tiempo que transcurre entre la entrega de la factura y el cobro de la misma, que hoy es prácticamente inmediata.

Dos puntos inconclusos: un plan ganadero inexistente o en todo caso solo en títulos, y la ley impulsada por el CAA para aumentar las exportaciones anuales y generar 700 mil puestos de trabajo en 10 años desde el sector privado, que está en el despacho del ministro Guzmán, quien manifiesta necesitar tiempo para estudiarla.

Política en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti (Twitter: @omarperotti)

Todo indica que Santa Fe seguirá dividiendo en tres. El recientemente conformado espacio del gobernador, Omar Perotti, Hacemos Santa Fe, irá a internas con listas propias en los 19 departamentos, cerca de 300 distritos. Esto es para la contienda local cuya presentación vence el 9 de julio. Para las listas de diputados y senadores nacionales aún no hay definiciones. En cuanto al sector de Agustín Rossi, La Corriente, en un plenario realizado en Rosario decidió que la actual concejala Norma López, quien lleva mucho tiempo trabajando en temas de amplio impacto social, vaya nuevamente por la renovación de su banca.

En el arco opositor, en el sector conformado por socialistas y otros partidos del centro izquierda progresistas, el socialismo aún no definió sus representantes. Mientras que el intendente rosarino Pablo Javkin ha decidido presentar candidatos propios para todos los casilleros. Para senador nacional será con Rubén Giustiniani, ex senador nacional, y María Eugenia Schmuck, actual presidenta del Concejo Municipal de Rosario y radical que no se corrió a JxC. Como cabeza de lista en diputados nacionales iría Palo Oliver, ex intendente de Santo Tomé. Este sector estaría sostenido por una liga de intendentes integrada, entre otros, por Emilio Jatón, de Santa Fe, y Alberto Ricci, de Villa Gobernador Gálvez. Su candidato en Rosario, como cabeza en la lista a concejales, es Ciro Seisas, ex periodista de Canal 3 y Radio 2.

En Juntos por el Cambio, el diputado nacional Federico Angelini del PRO siente que dada la negativa de Del Sel a ser candidato queda definida su candidatura a senador nacional. Dice contar con el apoyo de Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta. Por otra parte José Corral, quien tuvo la visita a la hora de la siesta de Lilita Carrió en su casa -ya había acordado políticamente con ella el sábado previo 26 de junio en Exaltación de la Cruz-, lleva en su lista a diputados a la “lilito” santafesina, Lucila Lehmann. Como cabeza de lista a Roy López Molina (PRO) y deja el casillero abierto de su compañera de fórmula a senador nacional, con intención de sumar a Carolina Losada, que hoy se candidatea para senadora.

SEGUIR LEYENDO: