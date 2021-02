El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández (EFE/ Juan Mabromata/Archivo)

El hombre es el ser viviente más inteligente sobre la tierra, pero también el único tan necio que cae en el mismo error muchas veces. Para los argentinos eso es un constante, un patrón de conducta.

Continuamos con anteojeras corriendo desordenadamente tratando de encontrar como salir de nuestro laberinto, sin percibir y menos comprender que el mundo libremente busca nuevos horizontes.

Tal es nuestra necedad e irresponsabilidad que muchos tienen como faro que alumbra el camino a Cristina Fernández de Kirchner. El agravante mayor es que el presidente Alberto Fernández también así lo entiende y se limita a cumplir sus órdenes. Mientras tanto, la vicepresidenta continúa repitiendo y acrecentado errores y fracasos, ante la debacle económica, social y política en la que estamos sumidos, amparando la corrupción, burlándose de la Constitución y las leyes, fomentando y avivando la discordia y la división entre los argentinos. Desgraciadamente aquí no termina esta tragedia: ahora, cuando la pandemia más nos castiga, antepone a la salud del pueblo los intereses políticos. Proceder que también algunos caudillos provinciales practican.

Todo tiene límites y quienes nos gobiernan pareciera que no advierten esta situación, pero nuestra anomia, abulia o paciencia están próximas a su fin

Dentro de este contexto de incertidumbre, contradicciones y derrumbe, el Presidente que simula gobernar se nos presenta como en El Rey Desnudo, el texto del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, con sus diarias contradicciones, sus idas y vueltas y su desconexión con la realidad que no le permiten advertir que a todos desorienta, a todos disgusta y a todos perjudica.

Vaya como ejemplo de este desorden e incertidumbre: desde octubre el Presidente, su Ministro de Salud y demás funcionarios hacen públicas declaraciones en cuanto a fechas de vacunación y al origen y cantidad de vacunas que vamos a comprar para contener la pandemia, sin embargo los hechos demuestran que todavía no sabemos cuándo tendremos cantidades suficientes de vacunas, de qué origen, ni dónde se vacunara, ya que La Cámpora pretende el monopolio de vacunar movidos solo por bajos y repudiables propósitos políticos.

Ante todo esto bien vale preguntarnos:

- ¿Tenemos un programa económico?

- ¿Tenemos controladas las variables económicas y sociales?

- ¿Tenemos un programa para contener y sacar de la pobreza a millones de argentinos?

- ¿Tenemos un programa de obras públicas?

- ¿Promovemos la inversión productiva?

- ¿Sabemos cuánto, cuándo y cómo vamos hacer para pagar lo que debemos?

- ¿Qué hacemos para evitar la fuga de capitales y emigración de la inteligencia?

- ¿Qué hacemos por los millones de niños que pasan hambre?

- ¿Qué hacemos por los jubilados condenados a la mendicidad?

- ¿Estamos educando bien a nuestros niños y jóvenes?

- ¿Nuestro sistema de seguridad nos da seguridad?

- ¿Nuestro sistema salud pública es eficiente?

- ¿Nuestras relaciones exteriores son concordantes con el interés nacional?

- ¿Nuestras Fuerzas Armadas están en condiciones de cumplir con el rol para las que fueron creadas?

- ¿Somos fieles cumplidores de la Constitución, la ley y las normas?

La respuesta a todo esto es “no” o “nada”.

Mientras tanto, nosotros, el pueblo, sólo somos mudos y pacientes espectadores de cómo nuestro estilo de vida, nuestra salud, nuestra seguridad, la educación de nuestros jóvenes –en definitiva, nuestro futuro– es moneda de cambio de intereses políticos, geopolíticos, sectoriales y personales. Todo tiene límites y quienes nos gobiernan pareciera que no advierten esta situación, pero nuestra anomia, abulia o paciencia están próximas a su fin.

¿Qué nos pasó y pasa a los argentinos? ¿Qué estamos esperando para reacciona y volver a poner las cosas en su lugar?

Tengamos siempre presente que luego del hastío viene el repudio, que se debe materializar en elecciones limpias, sino desgraciadamente vienen los conflictos y disturbios sociales y finalmente la desobediencia civil, pero esta nunca resulta incruenta, la historia así nos lo indica. Tampoco no debe escapar a nuestro análisis en este contexto de posibles hipótesis de conflictos que en algunos estados provinciales se alentara la separación política de la república y ejemplos actuales no faltan; Escocia en Gran Bretaña, Cataluña en España, la Liga en Norte en Italia.

En síntesis. ¿Qué nos pasó y pasa a los argentinos? ¿Qué estamos esperando para reacciona y volver a poner las cosas en su lugar? No vemos que día a día aumenta la pobreza y miseria, que los jóvenes emigran, que los ancianos mueren desilusionados y abatidos, que no tenemos futuro. No somos zombies que con monotonía y pesadumbre dejan pasar la vida. Por favor reaccionemos, unidos digamos basta y comencemos a exigir sensatez, idoneidad, decencia y celeridad, tengamos siempre presente que la unión da ánimo y fuerza para defender los valores y principios que supimos tener que nos dieron dignidad y el respeto de la comunidad de naciones.