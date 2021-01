COVID-19: construyendo hipótesis para entender el nuevo Pandemónium

Pandemónium se define como “lucha que se lleva a cabo entre el pueblo elegido y los restantes, pero dentro del pandemónium de estos hay uno que se convierte en enemigo arquetípico”, según la definición de Oxford Languages. O como “capital imaginaria del reino infernal”, según el diccionario de la RAE.

Preguntas. ¿Se nos mantiene en una “realidad paralela” a la que transcurriría con otras políticas públicas sin cuarentenas universales ni otras restricciones coercitivas, militarizadas, con sanciones penales, en conflicto con evidencias previas y pisando o sobrepasando la línea de sus Constituciones Nacionales? Pensemos que entre los países que llevan a cabo las medidas restrictivas que se discuten, se arremolina un gran contingente de países deudores con gobiernos que se autotitulan de izquierda, de centro o de derecha. Con regímenes políticos tan diversos como monarquías absolutas y parlamentarias, socialdemocracias, sultanatos y emiratos. Pero entonces, ¿es creíble la suposición de que se puede estar aprovechando el COVID-19 para imponer entre todos ellos, pese a su diversidad, un único y Nuevo Orden Mundial si no podemos identificar a quién puede beneficiarlo?

Respuestas. Ante un fenómeno general nuevo, se pueden generar hipótesis si su investigación encuentra fenómenos generales coincidentes en espacio y tiempo. Son los estudios epidemiológicos descriptivos llamados “ecológicos”.

Hoy, entonces, ¿cómo se puede contestar esa pregunta desde esta perspectiva?

1) Somos, casi todos, países con alta deuda externa. Es curiosa la casi ausencia de países sin deuda externa. Y al mismo tiempo casi todos los países tenemos políticas públicas con líneas generales parecidas frente a la pandemia. Si quieres, puedes sacar tus conclusiones, que permitan generar hipótesis constatables o refutables. Una línea de investigación podría relacionar niveles de deuda externa con niveles restrictivos de las políticas públicas. Otra línea identificaría acreedores de deudas externas, para saber, por ejemplo, si son o no los mismos, como para que puedan influenciar políticas al unísono y casi unívocas de los países deudores.

2) Aumentamos la deuda interna en Argentina empobreciendo en casi un 30% al 10% más pobre (INDEC), algo similar a la que ocurrió en una mayoría de los países. Mientras, el 1% más rico del mundo aumentó sus ingresos en casi un 30% (Agencia Bloomberg). ¿Qué cosa obvia indican estas cifras? Que una masa extraordinaria de la riqueza social se trasladó masivamente en un cortísimo tiempo desde las arcas más pobre a las más ricas. Un fenómeno que tal vez nunca ocurrió de inmediato y con esta dimensión en la historia humana. Si te interesa, puedes certificar esta transferencia de riqueza y sacar tus propias conclusiones. Entonces, como en la respuesta anterior, estarás más cerca de formular hipótesis que expliquen las políticas públicas. Una línea de investigación sería cuantificar niveles de transferencia de riqueza para saber qué relación guardan con el grado de desarrollo de los países, bajo el supuesto de que a menores niveles de desarrollo educativo menor capacidad de defender derechos adquiridos por parte de los más pobres.

Aunque obtengas convicciones aparentemente fuertes a partir de estas coincidencias, no puedes afirmar causalidad. Podrían ser asociaciones estadísticas al azar, como la baja altura de la casa donde viven enfermos con cólera, sin que esa altura sea la causa del cólera (los coléricos, generalmente pobres, no tienen ladrillos para casas altas). O la concomitancia de personal de salud en quirófanos donde operan hernias estranguladas. Y ese personal no estrangula hernias. Pero ahora surgen nuevas hipótesis para estudiar niveles de deuda y políticas públicas. O sus respectivas relaciones con políticas de empobrecimiento de los más pobres.

Seguí leyendo

Pandemia acelerada, desconfianza del empresariado y buenos precios de la soja