¿Cómo se puede dolarizar la Argentina?

Existen muchos interrogantes acerca de si es posible llevar una dolarización completa en Argentina. Es por ello que explicaré detalladamente cuáles son los caminos posibles para afrontar dicho programa económico en los próximos tiempos. También responderé consultas frecuentes que van surgiendo en cada una de las etapas.

Equiparar la cantidad de reservas líquidas en dólares en el Banco Central con la base monetaria (M0). Recordemos que M0 son los billetes y monedas emitidos por el Banco Central de Argentina (BCRA). En la actualidad M0 es de ARS 2.3 mil millones. Si tomamos un tipo de cambio de referencia oficial de ARS 150 (ARS86 +impuestos), Argentina necesita USD 15 mil millones de reservas liquidas y en la actualidad tiene reservas liquidas negativas por alrededor de USD 800 millones .

¿Es posible juntar esa cantidad de reservas líquidas, viendo que en la actualidad caen a diario?

El BCRA tiene reservas líquidas negativas, pero reservas netas positivas por USD 4 mil millones aproximadamente, compuestas por oro. Darle liquidez a un activo como el oro en la actualidad es sencillo por lo que tomando la “foto”, el país necesita alrededor de USD 11 mil millones más de reservas para arrancar el proceso de dolarización. Es posible alcanzarlo, ¡claro que sí!

Este año el país tendrá superávit comercial por más de USD 17 mil millones y que no se vean reflejadas en las reservas del BCRA viene por consecuencia de la brecha cambiaria y el cepo, principalmente. En poco tiempo el país tiene capacidad de atesorar dólares ya que USD 11 mil millones en una economía de USD 400 mil millones representa menos del 3%, nada imposible de lograr.

¿Qué pasa con el resto de la base monetaria y los depósitos en los bancos?

Se mantiene el mismo esquema que rige en la actualidad, es decir, es responsabilidad exclusiva de los bancos privados mantener reservas suficientes para satisfacer las demandas de sus clientes. En octubre del corriente año, luego del cimbronazo que sufrió el sector financiero argentino con los mayores controles cambiarios, los depósitos en dólares siguieron drenando. Sin embargo, hubo distintos informes que mostraron la robustez del sector financiero, por cada u$s100 de depósitos privados en moneda extranjera, los bancos tienen cash en dólares por u$s88,1, parte en el BCRA en forma de encajes y parte en las propias entidades.

Por otro lado, llevando adelante la dolarización, los depósitos en pesos se convierten en depósitos en dólares al cambio de ARS 150 por USD 1, pero no se transforman en billete dólar ya que los depositantes no tienen ninguna necesidad de hacer conversiones masivas de depósitos en dólares a billetes. Lo mismo sucede en la actualidad, donde los depósitos en pesos no se convierten masivamente en pesos billetes.

Anunciar con un decreto y posterior ley aprobada por el Congreso de la Nación Argentina la oficialización de la dolarización de la economía

A partir de dicha fecha todos los activos, pasivos, precios y sueldos se convierten a una tasa de ARS 150 a USD 1. Es decir, si el kilo de pan sale ARS 150, a partir del decreto, pasa a ser de USD1. Para llevar adelante este procedimiento, no existiría por parte de la banca privada comisiones extras por el cambio de la moneda.

¿Conviene dolarizar unilateral o bilateralmente con Estados Unidos?

En la actualidad, Venezuela está en tratativas de llevar adelante una dolarización de su economía debido a que la inflación se expresa en miles, mientras que Ecuador dolarizó de un día para el otro durante una gran crisis económica y política que lo aquejaba. En mi visión, siempre es mejor planificar, estructurar, construir y desarrollar planes económicos de manera organizada y anticipada. Siempre sería mejor que la dolarización se lleve delante de forma bilateral con Estados Unidos y no se llegue a una situación donde no quede otro camino. Sin embargo, como lo he mencionado en reiteradas oportunidades, la dolarización en Argentina será una opción cuando transitemos una inflación galopante, con una gran crisis cambiaria y macroeconómica. En este caso, se realizará unilateralmente, sin depender del Banco Central de Estados Unidos para llevarla adelante.

Llevar adelante el reemplazo total de los depósitos en pesos del BCRA a dólares americanos.

¿Qué sucede con la tasa de interés, los préstamos, depósitos a tasa fija sacado en pesos antes de la dolarización?

Antes de anunciarse la dolarización en Ecuador, las tasas de interés por préstamos interbancarios era de 200% anual. Con la dolarización, esa tasa cayó al 20%. Por otro lado, los depósitos bancarios y los préstamos con tasas fijas continúan con la misma tasa hasta su vencimiento, pero el capital y los intereses se empiezan a pagar ahora en dólares.

Se reemplazan los pesos por el dólar como unidad de cuenta. También, se retiran billetes y monedas en circulación por el periodo de transición de 12 meses.

Este proceso puede llevar 1 o 2 meses debido a que se debe modificar contablemente la nueva unidad de medida. Sin embargo, con el avance en la informatización, es un proceso que en la actualidad se realiza medianamente rápido.

¿Qué sucede con los salarios reales de los argentinos? ¿Pierden o ganan al dolarizarse la economía?

Tomando como referencia lo que sucedió en Ecuador, los salarios se convirtieron de sucres a dólares. Una persona que ganaba un millón de sucres al mes empezó a ganar 40 dólares al mes, tomando una tasa de conversión de 25 mil sucres a USD 1. Pero un fenómeno muy interesante que sucedió en Ecuador para las clases bajas es por ejemplo el caso de un “trapito” que cuidaba el auto: pre-dolarización ganaba 5 centavos de dólares y con la dolarización empezó a cobrar 25 centavos de dólar, es decir se quintuplico su poder adquisitivo en muy poco tiempo.

¿Qué sucede con la inflación y los precios?

En el corto plazo, Argentina baja sideralmente su inflación alrededor de 20% anual. Luego, a partir de los siguientes años la inflación se estabiliza en 1 dígito.

Se jubila al BCRA en su función que todos conocemos y se decretan, con posterior envío de ley, modificaciones a la carta orgánica.

El Banco Central deja de ser emisor de moneda y por ello no tiene la capacidad de imprimir moneda. Pero pasa a tener un rol igualmente central, ya que todas las operaciones se mantienen centralizadas por la entidad y sigue siendo un actor de regulación del sector financiero argentino. Por otro lado, es fundamental que se lleve adelante una modificación en el alcance del BCRA para evitar una posible contaminación monetaria y fiscal como ha sufrido Ecuador, en el que el gobierno de Correa le hacia comprar bonos del tesoro al gobierno para hacerse de liquidez y tener herramientas fiscales.

Finalmente, ¿cuánto puede demorar dolarizar el país?

Con vocación, en menos de un trimestre Argentina puede dolarizar su economía totalmente. El primer paso que se podría llevar adelante seria aceptar al dólar como moneda de curso legal, esperando que la sociedad decida cuál de las dos monedas resulta ser la más atractiva para realizar todas las transacciones.

Lamentablemente, con el desgaste en términos reales del salario a partir de una mayor inflación, las presiones sociales crecerán y las posibilidades de dolarizar Argentina, también.

