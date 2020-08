El que sabe es jefe y el que no, invierte

Warren Buffett, presidente y director ejecutivo del holding estadounidense Berkshire Hathaway (EFE/EPA/LAURENT GILLIERON)

Cuando era adolescente pensé en trabajar los fines de semana junto a mi padre (cocinero) en el catering de un salón de eventos, con el fin de ayudar a mi familia. En aquel entonces siempre me extrañó que Aníbal, jefe de mi padre y dueño, le consultaba acerca de todo. Sin embargo, la explicación era fácil: el jefe no sabía cocinar.

Llegó la crisis del 2001 y, como era de esperarse, todos –incluso el dueño del lugar– nos quedamos sin trabajo. No obstante, al poco tiempo este acudió a mi padre ofreciéndole ser socios y poner juntos un pequeño local gastronómico.

Lo que me dijo Aníbal aquella vez me quedó grabado a fuego por ser lo contrario al dicho popular: “El que sabe, es jefe”.

El valor del management

A todos, tarde o temprano, les llega la hora de trabajar bajo la órbita de otra persona. De hecho, en el mercado laboral a la gran mayoría le toca obedecer mientras que son pocos quienes toman las decisiones. Quizás por eso es que todavía la figura del “jefe” tiene valoración negativa, más si este sigue un antiguo esquema de conducción autoritario. No obstante, hoy bajo una óptica moderna sabemos la importancia que tiene un buen management (gerenciamiento y liderazgo) en el éxito de las compañías.

Siempre el que cuenta con la expertise será el jefe, y el que no, inversor

Imaginemos que usted es un inversor que desea, por ejemplo, poner un comercio junto a otra persona. Resulta lógico que será fundamental asociarse con alguien que sea especialista en el tema y que ejerza un eficiente gerenciamiento de este. ¿Quién cree que deberá tomar las decisiones en dicha sociedad? En efecto, siempre el que cuenta con la expertise será el jefe, y el que no, inversor. Sin embargo, los socios accionistas, también ocupan un rol fundamental en las compañías, aunque no siempre estén involucrados en la toma de decisiones.

En este sentido, no siempre se debe desear ser jefe sino, por lo contrario, uno también puede ocupar el rol de inversor y valerse de la especialidad de terceros para tener éxito en los negocios.

Para ser un buen inversor traemos los siguientes consejos del legendario Warren Buffet:

1. Nunca inviertas en negocios que no entiendas

En la actualidad la facilidad que otorga el home banking hace parecer a las inversiones financieras como un juego. Es por eso que muchas personas se ven atraídas por la Bolsa o el Bitcoin al considerar que se puede ganar dinero con tan solo un click. De hecho, es factible elegir una empresa cotizante al azar sin pensarlo demasiado y sacar un buen rendimiento en un momento determinado, pero si se actúa así de forma sistemática a lo largo del tiempo las probabilidades de éxito terminan siendo similares a las que salga varias veces el mismo número al arrojar los dados.

El consejo de Buffet es que, para tener éxito en cualquier tipo de inversión, no hay que conocer sobre todos los sectores y empresas, sino que los buenos inversores ganan dinero porque invierten en los negocios que mejor conocen

Lo raro es que la gente no toma la decisión de invertir con esta misma liviandad si alguien les ofrece, por ejemplo, poner una panadería.

El consejo de Buffet es que, para tener éxito en cualquier tipo de inversión, no hay que conocer sobre todos los sectores y empresas, sino que los buenos inversores ganan dinero porque invierten en los negocios que mejor conocen.

2. Escuchá a los más calificados

Algo que suele desconocer la mayoría de las personas es que nadie analiza todos los tipos de negocios e inversiones. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que no conocemos son malas inversiones. Estas lo serán para nosotros si no las entendemos, pero pueden ser muy buenas inversiones para otros que si las entienden. Por este motivo, es fundamental escuchar a las personas más calificadas sobre la inversión que se quiera realizar , por ejemplo, la opinión de un asesor financiero, especialistas en el rubro y en el caso de tratarse de una inversión bursátil, el management de la empresa.

Para que toda gran inversión, sea bursátil o real, tenga éxito se debe realizar un estudio profundo e integral y, posteriormente, esperar a que la inversión recorra un largo proceso de maduración

3. Invertir pensando en el largo plazo

Otra vez el ambiente bursátil y los medios electrónicos pueden distorsionar un proceso de toma de decisiones que en cualquier otra forma de inversión hubiese sido más profundo y reflexivo. Por ejemplo, recuerdo como si fuera ayer cuando mi padre finalmente decidió poner su propio negocio gastronómico. Estuvimos meses yendo al mediodía a tomar cafés en restaurantes de la zona. Juntos anotábamos cuantas personas ingresaban, cuantas mesas se ocupaban y hasta qué plato se pedía más. Nos llevábamos la lista de precios y a la noche calculábamos la facturación diaria promedio de la competencia. Luego de leer esto, algunos pensarán que mi padre se ha formado en finanzas. Para sorpresa de muchos, él nunca pudo terminar la escuela porque quedó huérfano cuando era chico. Sin embargo, aprendió a cocinar y, posteriormente, a trabajar en la cocina desde temprana edad.

Lo interesante de esta historia es que pude darme cuenta de que en las situaciones financieras más difíciles las personas (y las empresas) se vuelven expertos financieros. Ciertamente, cuando se pone en riesgo la mayoría del patrimonio les puedo asegurar que nace de uno realizar un análisis profundo y esto no lo haría ninguna persona para comprar y vender su participación en el corto plazo. Es decir, para que toda gran inversión, sea bursátil o real, tenga éxito se debe realizar un estudio profundo e integral y, posteriormente, esperar a que la inversión recorra un largo proceso de maduración para que alcance un nivel atractivo de rentabilidad.

El autor es fundador de interfinanzas.org y autor del libro “Análisis fundamental: estrategias para invertir en el mercado argentino”

