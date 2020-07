Volviendo sobre el tema de los artistas y la belleza, no pocas veces traído a cuento por el papa Francisco en sus discursos es preciso recordar que los artistas son seres especiales. Quien es un verdadero artista trasciende la razón y lo puramente sensible y siempre es un ser que transita en medio de la tensión entre lo finito y lo infinito. Alguien que está abierto a la inspiración de las formas abstractas o de la realidad y que transitando el camino de la creación es en muchos casos un ser privilegiado para encontrarse con el gran Creador del Universo. No queremos decir con esto que la vida del artista literario, teatral, del cine o de las artes plásticas u otras expresiones artísticas, sea una vida consagrada a la fe, ni fácil, ni tranquila, ni alegre, ni mucho menos trivial sino al contrario. Queremos decir que de existencia intensa, el artista esta más cerca del misterio de la vida y de la muerte y por ello mismo dotado de una gran riqueza espiritual. Como afirmaba Leopoldo Marechal, el alma del artista encuentra en la belleza el mejor vehículo para el descenso y el ascenso. Podríamos decir que habita -como las nómadas Leibnizianas- entre el cielo y la tierra.