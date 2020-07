En 1975, la pobreza en este país no superaba el ocho por ciento de la población. Hoy supera el 40 por ciento y amenaza a alcanzar el 50. Algo hemos hecho mal evidentemente. La ayuda social, entendible y necesaria en tiempos de crisis, se ha transformado en un estilo de vida. Una política de asistencia temporal parece haber mutado en una realidad permanente. Pobristas profesionales saturan los canales de televisión explicando cómo repartir lo ajeno. Jamás indican cómo resolver las causas de la pobreza, la que se ve multiplicar año tras año o como recrear una cultura de la productividad. En tanto, millones de argentinos ya no son solamente pobres: son marginales. Una persona en situación de pobreza puede escapar de esa realidad a través de un trabajo pero cómo puede hacerlo si no cuenta con las más mínimas condiciones culturales para tener esa oportunidad. El asistencialismo parece condenarlos a la mera subsistencia, tal vez en el subsuelo de la existencia. Mediante una política verdaderamente criminal que ha eternizado a la marginalidad a generaciones enteras de argentinos, espiritualmente quebrados, vaciados en sus legítimo derecho al progreso.