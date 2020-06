La porquería nació de los insultos. No me gustó escuchar muchas veces “puto” o “puto de mierda”. Me lo dijeron y seguramente me lo van a volver a decir. Te aseguro que no duele. Genera hasta pena por el que no tolera lo distinto. Porque eso es el insulto. El recurso de la furia irracional del que se enfrenta a algo que le es distinto. A ese alguien le es distinto. No a mí. Para mí, nada más natural que mi deseo por un varón. Cero distinto. Y frente a su distinto, porque se vive creyendo que la norma de uno es la norma de todos, caben dos opciones: o se crece aprendiendo lo nuevo que hay en aquello distinto o se desprecia por temor y autoritarismo que hiere y, cómo no, mata.