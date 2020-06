Sin embargo, en los primeros siete meses y medio de su Gobierno hay dos puntos en los que no ha cedido. Uno es en el estilo inasible que describe esta nota. Y el otro es en una convicción muy firme: la vida no volverá a ser normal hasta que haya seguridad de que esa supuesta normalidad no irá seguida de miles de muertos. En la defensa de esa convicción, Fernández ha jugado toda su autoridad presidencial. Y no cede, aunque por momentos parezca más simpático hacerlo. En ese punto, sí, es rígido, lo que no es necesariamente un defecto, como se puede ver en los resultados que solo no ven quienes no quieren ver.