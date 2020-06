Las negociaciones convocadas por Naciones Unidas se iniciaron en 1995, pero no ha habido importantes progresos ya que no ha sido posible coordinar una actitud eficaz por parte de quienes lideran las contaminaciones. Apenas seis participantes en estas reuniones, de casi 200 naciones, representan dos tercios de las emisiones totales (China, USA, UE, India, Rusia y Japon). Por eso, sin ellos no habrá solución.