Al asumir el nuevo gobierno electo (a finales de 2015), no pudiendo resolver el cambio de la titular de la Procuración General -no lo consiguió en 4 años, ¿por ineptitud o por qué no le importaba?-, le “sacó” las escuchas a la PGN e, impedido de volverlas a la AFI (ahora con jefatura afín al nuevo Gobierno) por el escándalo que hubiera generado, decidió ponerlas bajo la órbita de la Corte Suprema mediante un DNU. Uno podía pensar que era un acierto la medida. Pero a poco de andar quedó en claro que tampoco este Gobierno quería hacer las cosas bien en esta materia. Ello explica la poco voluntad demostrada para legalizar el DNU. Recordemos que pese a tener dictamen favorable en 2016 de la Comisión Bicameral para ratificar el DNU que planteaba el traspaso al Poder Judicial, nada hizo para que pase al recinto y quedara ratificado como ley. En efecto, esto quedó bien en claro, cuando, al poco tiempo, y desde 2017 comenzó a mostrarse la intención de ese Gobierno de desandar lo planteado por el DNU, sacarle las escuchas a la Corte y volverlas a la AFI. ¿Con qué sentido? Evidente con el de controlar las escuchas judiciales. El escándalo actual de las escuchas ilegales de esa misma época, es demostrativo que buscaban tener centralizado en la AFI todo el espionaje interno (a pesar de estar prohibido por ley) y la manipulación de las causas judiciales.