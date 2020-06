La mujer que quiere estudiar en estas circunstancias de vulnerabilidad extrema no cuenta con los recursos o redes sociales para llevarlo a cabo. Algo tan sencillo como no tener con quien dejar a sus hijos, o no tener recursos materiales o de contención necesarios (útiles, seguimiento, grupos de estudio de apoyo, ayuda en la comprensión de las tareas etc.) hacen de esto un camino de frustraciones.