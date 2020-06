Esto escribí en febrero de 2012, tomando información comparativa de nuestra región de rankings de gran prestigio y reputación. Las fuentes me resultaron confiables, el argumento consistente, y la advertencia persuasiva y oportuna. Sin embargo, mi jefe no pensó igual. Al publicarse la columna en la parte central de uno de los principales periódicos de mi país, fui despedido de mi cargo ejecutivo de una importante universidad privada. El argumento de quien me despidió (hoy funcionario público), fue que no podía decir lo que el argumento sostenía y los datos soportaban. ¿Qué podemos decir, entonces, cuando la evidencia está servida sobre la mesa? ¿Cuándo, y desde qué lugar o plataforma tenemos permitido manifestarnos? Casi una década más tarde, el debate sobre la fuga de talentos está más presente que nunca, mientras observamos a escuelas y universidades hacer un gran esfuerzo por producir muy poco impacto en sus estudiantes. ¿Acaso tapar el sol con las manos frente a tanta evidencia es útil para algo más que conseguir un puestito en el Estado?