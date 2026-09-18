Opinión

Maternidad en pausa: por qué cada vez más mujeres postergan la búsqueda y qué recomienda la medicina

Un cambio cultural profundo transformó las consultas en los consultorios de fertilidad. Mientras los proyectos personales, la capacitación y la carrera ganan terreno entre los 30 y 35 años, los especialistas advierten sobre la brecha entre los tiempos de la mente y los de la biología

Una mujer rubia con anteojos y camiseta blanca está de pie junto a un gran reloj de arena con marco metálico sobre un fondo oscuro.
La planificación del proyecto de vida incorporó prioridades como el desarrollo profesional, los viajes y la consolidación económica antes de la maternidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La forma en que las mujeres y las parejas planifican su proyecto de vida cambió radicalmente en las últimas décadas. Como especialista en medicina reproductiva, observo que lo que antes era un estándar durante la juventud —formar una familia en la primera etapa de la adultez— hoy convive con otras prioridades, como el desarrollo profesional, las especializaciones, los viajes y la consolidación económica. Sin embargo, este nuevo paradigma social choca con una realidad biológica ineludible.

Se trata de un fenómeno que redefine la agenda médica y cultural: el aumento sostenido en la edad promedio de la primera consulta por fertilidad.

PUBLICIDAD

El salto generacional entre las prioridades y el reloj biológico

Lejos quedaron los tiempos en que las pacientes que acudían a una clínica de fertilidad eran, en su gran mayoría, jóvenes de entre 20 y 30 años con dificultades anatómicas puntuales. Hoy el panorama es otro. La mayoría de las consultas ocurre después de los 37 o 38 años, y las causas ya no suelen ser físicas o directas. Son más difusas y están atravesadas por el estrés, la alimentación y, fundamentalmente, el paso del tiempo.

El quid de la cuestión radica en una desconexión evolutiva: la mente y el estilo de vida dieron un salto generacional rotundo, pero el reloj biológico de los ovarios sigue siendo el mismo.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La preservación de la fertilidad mediante la congelación de óvulos creció entre mujeres profesionales que buscan autonomía reproductiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer piensa que a los 40 años es lo mismo tener un hijo que a los 30, y no, porque su cuerpo, por más que ella se sienta bien, biológicamente no dice lo mismo.

El auge de la preservación y la consulta preventiva

Ante este escenario, desde la medicina reproductiva adaptamos las estrategias. Percibo una tendencia creciente, especialmente entre mujeres profesionales, que deciden anticiparse mediante la preservación de la fertilidad.

Congelar óvulos sin haber tomado una decisión definitiva sobre el futuro se convirtió en una herramienta de autonomía. Muchas pacientes me lo plantean con claridad: “No sé si voy a ser madre, tengo otros proyectos, pero quiero tener un resguardo por si en el futuro lo deseo y mi cuerpo no responde”.

Frente a esta realidad, la recomendación es clara y apunta a la información a tiempo: consultar entre los 30 y los 35 años.

No se trata de iniciar un tratamiento médico complejo, sino de realizar un chequeo de rutina para conocer el estado de la reserva ovárica. Desde que nace, la mujer empieza a perder óvulos. A los 35 o 36 años ya perdió casi la mitad, y después de los 40 ese descenso se acelera drásticamente hasta llegar a una etapa donde prácticamente no hay óvulos viables. Conocer estos datos a edades tempranas permite tomar decisiones informadas y planificar la vida sin sorpresas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La reserva ovárica disminuye desde el nacimiento, cae casi a la mitad hacia los 35 o 36 años y se acelera después de los 40. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos y el debate más allá de la biología

Cuando la maternidad se posterga hasta los 40 años o más, entran en juego otros factores relevantes. Desde el punto de vista médico, los embarazos a edades avanzadas implican riesgos de patologías como hipertensión o diabetes gestacional.

También se abren debates éticos y filosóficos, en particular ante casos extremos de maternidad después de los 60 años. Considero que cada situación debe evaluarse de forma estrictamente individual, con una valoración tanto del estado biológico de la paciente como de las implicancias a futuro.

El cambio cultural llegó para quedarse. Las prioridades de las mujeres se ampliaron y el desarrollo personal dejó de ser incompatible con el deseo de maternar. Mi recomendación es informarse a tiempo, conciliar la planificación de la vida con la propia biología y derribar mitos mediante ciencia y asesoramiento médico adecuado.

*El doctor Antonio Cattaneo es especialista en medicina reproductiva

Temas Relacionados

FertilidadMaternidadSalud de la Mujer

Últimas Noticias

¿A qué edad dejamos de ser productivos?

Según el INEI, más de la mitad de quienes tienen 60 años a más sigue activa en el empleo, y en el tramo de 60 a 69 años el porcentaje supera los dos tercios

¿A qué edad dejamos de ser productivos?

El Presupuesto deja al desnudo las ideologías

Mientras Javier Milei busca su reelección, la guía económica presentada para su último año de mandato no ataca las necesidades más urgentes de la población y debe apostar todo a su bandera de la baja de la inflación

El Presupuesto deja al desnudo las ideologías

CABA: 20 años administrando el desempleo

Un gobierno verdaderamente eficiente no se jacta del tamaño de su red de contención, sino de la velocidad con la que sus ciudadanos logran salir de ella

CABA: 20 años administrando el desempleo

Comercio para principiantes

Esta semana, durante una sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, un diputado preguntó cuáles han sido los beneficios para el Perú de su relación comercial con EE. UU. La escena se hizo viral por sus dificultades para leer una cifra. Pero eso fue casi anecdótico. La pregunta posterior resultó bastante más reveladora

Comercio para principiantes

Qué esperar de los jueces en el sistema acusatorio

La implementación gradual de las audiencias orales en la Justicia federal redefine las funciones de los magistrados, con nuevas exigencias

Qué esperar de los jueces en el sistema acusatorio

DEPORTES

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

Harry Kane habló sobre la derrota ante Argentina en el Mundial y reveló qué le dijo a Lionel Messi

El entrenador de Lazio explicó por qué rechazó el fichaje de Mauro Icardi: la teoría del “equilibrio del vestuario” que aplicó

TELESHOW

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Nicolás Repetto confirmó su vuelta a la TV: el nombre que eligió para el programa y que puede generar polémica

Moria Casán cuestionó los ataques a la China Suárez por sus fotos en bikini: “¿Qué tiene que ver la celulitis?”

El fuerte comunicado de la familia del Indio Solari: “Desde que se fue no paran de usarlo”

Las vacaciones de Cami Homs junto a su hija Aitana en Estados Unidos: playa, compras y relax

Juan Otero se tatuó una frase viral de Nicole Neumann y sorprendió a la modelo: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos

La inseguridad se instala en la vida cotidiana de barrios de Cuba, lamentan los ciudadanos

De la disputa al baño de sangre: violenta rencilla por tierras y ganado entre familias desató a una masacre en Cuba

Retiran huevos orgánicos por un brote de salmonela: 23 personas enfermaron y siete fueron hospitalizadas

El Salvador: Condenan a dos personas por abusar de una menor tras engañarla con supuestos “malos espíritus”

Guatemala clasifica 44 químicos vinculados a explosivos y municiones