Considérese el caso de Neil Fergusson, el eminente científico inglés del Imperial College London que creó los modelos que sirvieron de guía para buena parte de las naciones. Brendan O´Neill, editor de Spiked, husmeó en sus proyecciones pasadas y no lucen muy precisas. Al inicio de esta crisis sanitaria, Fergusson proyectó un escenario posible de poco más de medio millón de británicos muertos por Covid-19. La situación allí no es buena, pero la cifra actual de alrededor de 37.000 fallecidos no está ni remotamente cerca de ese guarismo alarmista. A su vez anticipó dos millones doscientas mil muertes por coronavirus en Estados Unidos; al momento hubo cien mil. Según su modelo, para principios de mayo podrían haber muerto en Suecia unas cuarenta mil personas por Covid-19, pero el número se ubicó en menos de tres mil. En 2005, Fergusson estimó que hasta 200 millones podrían morir de gripe aviaria globalmente. Al final murieron menos de trescientos entre 2003 y 2009. Durante la gripe porcina el gobierno británico se basó en sus modelos para proyectar 65.000 muertes en el peor de los escenarios; 457 murieron finalmente. Este científico perdió su empleo como asesor del gobierno británico cuando se descubrió que se reunía furtivamente con su amante casada, quebrando así el mismo confinamiento que él había defendido a capa y espada. Con todo, “Ferguson realmente debería ser criticado por sus modelos, que parecen cada vez más cuestionables, no por su moral”, observó O´Neill. Las proyecciones de Fergusson se basaron en los peores escenarios posibles, que es parte del análisis científico legítimo. Pero esas estimaciones alarmistas forjaron políticas de Estado extremas.