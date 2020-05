Ante este panorama plagado de intentos, la proyección sobre la dinámica urbana, el nuevo uso de los espacios públicos y la regulación de los espacios privados presentan varias líneas de análisis. La idea de una ciudad densa vs. una ciudad sostenible, por ejemplo, nos acerca la oportunidad de observar que una ciudad es sana cuando es densa y sostenible, la clave está en la manera de administrar esa densidad, sanamente. La escala y la calidad no van de la mano, premisa que aplica también a los espacios públicos donde la superficie no define su carácter. Desde la secretaría co creamos junto a los vecinos plazas y parques que dejan una huella en ellos, que se definen por sus necesidades y la identidad concreta de cada barrio.