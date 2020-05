-Se murió. Y si me seguís cambiando de tema te voy a matar a vos también. Escuchame, papanatas, te lo voy a explicar fácil a ver si me entendés. El país es como el balde que uso para baldear la vereda, sólo que este balde tiene pinchaduras por donde todo el tiempo se le va el agua. Entre todos sostenemos la manguera, pero el chorro apenas alcanza para que el balde no se nos vacíe. A veces como no nos ponemos de acuerdo, se mueve la manguera y la mitad del agua cae afuera, y el balde se empieza a vaciar. Otras veces viene un iluminado, pincha el balde en otro lado y es peor. Cuando enderezamos el chorro, volvemos a mantener el nivel, pero no logramos recuperar el agua que derramamos mientras andábamos paveando. Tengo 80 años, y desde que tengo memoria que en la Argentina andamos con el balde medio vacío, la manguera para todos lados y meta hacerle agujeros al balde. Así no se puede baldear. ¿Me seguís?