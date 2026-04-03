Opinión

Claves, límites y desafíos de la eutanasia

La importancia de abordar el sufrimiento para que el deseo de morir desaparezca

Guardar
Los cuidados paliativos son fundamentales para reducir las ganas de morir de los enfermos (Imagen ilustrativa: Kieperfix)
Los cuidados paliativos son fundamentales para reducir las ganas de morir de los enfermos (Imagen ilustrativa: Kieperfix)

La discusión sobre la eutanasia volvió a ocupar la agenda pública en Argentina. Su futuro dependerá de la capacidad del sistema sanitario, de los legisladores y de la sociedad en su conjunto para colocar en el foco a los más vulnerables, en un país donde menos del 14% de quienes necesitan cuidados paliativos acceden efectivamente a ellos.

Actualmente, la “Ley de Derechos del Paciente” y la llamada “Ley de Muerte Digna” -un término ambiguo que no expresa bien su contenido- garantizan la autonomía del paciente para aceptar o rechazar tratamientos y promueven la adecuación terapéutica según la evolución de cada enfermedad. Estas leyes no autorizan la eutanasia, procedimiento que implica la administración directa al paciente de una sustancia que provoca su muerte, realizada por un profesional con su consentimiento.

Sin embargo, se habla mucho de eutanasia y poco de las herramientas eficaces que hoy existen para aliviar el sufrimiento, que están contempladas por una tercera norma, que no se cumple del todo. Si bien desde 2022 Argentina cuenta con una Ley Nacional de Cuidados Paliativos (27.678), aún hay un camino por recorrer para que se traduzca en acciones concretas que garanticen el derecho al alivio del dolor.

Los cuidados paliativos son una rama de la medicina cuyo objetivo es aliviar el padecimiento causado por enfermedades graves, a través del abordaje interdisciplinario que se brinda tanto al paciente como a su familia en el proceso de enfermedad. Pero la implementación de la normativa al respecto es insuficiente: sólo seis provincias adhirieron y el presupuesto 2026 no contempla acciones ni recursos específicos.

Por lo tanto, el debate sobre el deseo de morir debe centrarse en el sufrimiento de los pacientes, la falta de implementación de los cuidados paliativos y la necesidad de un debate legislativo profundo. El máximo de muertes por eutanasia no supera el 3%. El 97% restante necesita buenos cuidados paliativos, pero la mayoría sufre innecesariamente.

La aprobación de una ley de eutanasia en Argentina modificaría sustancialmente la práctica médica. Se presenta como una solución rápida ante una formación deficitaria para abordar el sufrimiento de los pacientes con enfermedades avanzadas.

Sociedades como la Asociación Médica Mundial y la American Medical Association rechazan esta práctica y alertan sobre los riesgos. La aceptación varía según la cultura: en Canadá, hubo 15.343 muertes por eutanasia en 2023; en California, 884. Pese a ello, pocos médicos participan activamente.

Estas prácticas se solicitan principalmente en pacientes con cáncer avanzado y, en menor medida, con patologías neurológicas, demencias o trastornos psiquiátricos. Sin embargo, con una atención integral, ese deseo de morir varía con el tiempo y lo más frecuente es que desaparezca.

Es por eso que fortalecer los cuidados paliativos, formar a los equipos de salud y garantizar un acompañamiento digno son pasos indispensables para construir políticas responsables y sostenibles.

En un país donde la mayoría de los pacientes siguen sin acceso real a cuidados paliativos, el debate sobre la eutanasia interpela a toda la sociedad. Más que una discusión técnica o legislativa, se trata de decidir qué tipo de acompañamiento queremos garantizar a quienes atraviesan el final de la vida.

Temas Relacionados

EutanasiaCuidados paliativosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

No puede crear un río ni reemplazar un acuífero. Pero sí puede optimizar, anticipar y hacer más eficiente cada decisión que tomamos alrededor de este recurso esencial

La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

La discusión no es el desempleo, es la educación

Cada vez que sube el desempleo, la Argentina entra en pánico. Pero el verdadero problema no es cuántos trabajos faltan, sino si estamos preparando a las personas para los trabajos que van a existir

La discusión no es el desempleo, es la educación

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

Se ha difundido la idea de que para envejecer bien hay que estar siempre activo, de buen ánimo, vigente, actualizado... Demandas que para muchos podrían resultar formas solapadas de no ser o sentirse viejos

Bonjour tristesse: la pena o el desánimo pueden habilitar momentos de reflexión

El suicidio energético de Europa

El desmontaje de infraestructuras nucleares y la prohibición de técnicas convencionales acrecientan la vulnerabilidad europea ante conflictos globales y limitan su papel en la nueva economía digital y de inteligencia artificial

El suicidio energético de Europa

Liderazgo educativo y medición de resultados: prioridades impostergables

El liderazgo escolar es el segundo factor intraescolar con mayor impacto en los aprendizajes, solo por detrás de la calidad docente

Liderazgo educativo y medición de resultados: prioridades impostergables
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

Seguridad: el nuevo eje político de América Latina

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo