Sin dudas, el COVID-19 es un desafío desde varios puntos estratégicos para la humanidad. Desde las relaciones interpersonales, pasando por el trabajo y lógicamente la salud. Pero lejos de los casos positivos de todos los días y las cifras de fallecidos, tanto en el país como en el mundo, está el universo de embarazadas o aquellas que están en la búsqueda de ser madres. Sin dudas que atravesar un embarazo en plena cuarentena y con un aislamiento social obligatorio no es fácil ni la situación que la familia tenía en mente o idealizaba. Pero al final de cuentas es la realidad que nos toca vivir a todos. Hasta el momento no hay evidencia científica de que las mujeres embarazadas presenten un mayor riesgo antes el COVID-19 o incluso un compromiso fetal. Si es importante destacar que aquellas que presenten patologías preexistentes o bien producidas durante el embarazo entran en la población de riesgo y requieren un control y cuidado muy estricto. Estudios realizados en China sobre mujeres embarazadas infectadas con COVID-19 no han demostrado transmisión vertical por placenta, transmisión por secreciones vaginales ni por leche materna. Tampoco se comprobó que exista relación entre el virus y el parto prematuro.