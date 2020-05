No hay duda de que también en este aspecto el panorama no es alentador pero hay también un ángulo que no hay que perder de vista: la recesión está generando un freno, sobre todo en los servicios y en los salarios; el recorte de salarios acordado por algunos gremios es algo absolutamente inédito. Una de las grandes dificultades para acabar con la inflación es su inercia pero la misma se ve fuertemente atenuada por la debilidad de la actividad. A diferencia de la oportunidad relacionada con la deuda, ésta no será duradera; hay una pequeña ventana de oportunidad que debería ser aprovechada.