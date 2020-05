A la semana siguiente, solicitamos formalmente al gobernador Axel Kicillof que rechazara el pedido de conmutación de penas impulsada por un grupo de Defensores Oficiales con el fin de liberar a miles de presos condenados, porque no se cumplía con la ley que regula esos pedidos, con la Ley de Víctimas, con la Constitución provincial ni con la Constitución Nacional. Más concretamente: la conmutación de penas implica dos notorias violaciones a la ley. Una es la ausencia del “requisito constitucional del informe previo de la Suprema Corte de Justicia sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación, con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse y el conocimiento también previo que deberá tener la Asamblea Legislativa de las razones que hayan motivado, en cada caso, una hipotética conmutación de penas (art. 144, inc. 4to. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).” Y otra es la violación a la Ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372 donde se consagra el derecho a “ser escuchadas” y a “expresar su opinión” antes de adoptarse una decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. Además, en el orden de las razones, la supuesta medida de prevención del contagio no era tal, dado que los detenidos podrían perfectamente contagiarse en libertad (seguramente con más chances que estando en prisión). Si se conceden libertades masivas no se impedirán contagios. Peor aún, en todo caso, la situación empeorará, porque si las miles y miles de personas detenidas fueron condenadas por romper la ley, nada vaticina que cumplirán con una cuarentena obligatoria y lo más probable es que, muchos de ellos, vuelvan a cometer los delitos, como robos (más del 80% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, lo están por delitos contra la propiedad), homicidios, femicidios, violaciones, etc. No hacía falta hacer “futurología”. Una vez más, no obtuvimos respuesta. ¿Cuáles fueron los efectos de ese disparate anticonstitucional? Los invito a recorrer los portales de esta semana.