La democracia argentina está en condiciones de crear un plan de recuperación que permita una vida digna para todos. Además de las grandes obras públicas y la reconversión de nuestra industria en clave ecológica, un plan semejante deberá destinar gran parte de sus recursos materiales y humanos al desarrollo de la economía popular. Es evidente que al menos la mitad de los argentinos no tendrá otra alternativa que trabajar en ese sector. Los datos de inscripción en la IFE muestran con claridad que ya son más de 8 millones los trabajadores que no perciben un salario registrado ni cuentan con derechos laborales, es decir, están excluidos tanto del empleo público como del privado. Estos números no van a mejorar en los próximos años.