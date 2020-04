Corría el año 1865 y nuestro país era gobernado por Bartolomé Mitre. Paraguay había invadido a la Argentina en la provincia de Corrientes, lo que luego daría origen a la guerra con el Paraguay. Mitre, que además de ser el presidente de la Nación estaba al frente del Ejército combatiente, no solo necesitaba movilizar tropas para desalojar al enemigo sino que además necesitaba médicos y enfermeros. El problema no era solamente que había pocos, sino que además muchos de esos pocos no querían inmiscuirse en una guerra. Fue entonces cuando decidió convocar, para tal fin, a estudiantes de medicina. Varios voluntarios se sumaron a la gesta, entre ellos un muchacho nacido en Arrecifes, de 29 años de edad, quien si bien dedicó tiempo y esfuerzo al cuidado de los heridos de guerra, enfermó y debió regresar a Buenos Aires para curarse. En ese ínterin se recibió de médico con su tesis “Cómo evitar dolores de parto con cloroformo”. Pero su debilidad era la proteger la salud de los niños, lo que lo llevó a especializarse en ellos.