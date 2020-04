Lo vi cerca de bidones con vaselina en la estación de Once. Si, vaselina. No quise preguntar lo obvio pero estaba claro: era para poder retirar a los sobrevivientes que estaban sobre los cadáveres en aquel tren... También lo vi ser parte de los colaboradores aquel diciembre, cuando República Cromañon fue una trampa mortal. Es que durante ese corto período no estuvo a cargo del SAME.