Frente a una pantalla gigante, donde se proyectan canales de televisión e información de último momento, atienden un promedio de 4000 llamados por día . “Es uno atrás de otro. Cortás y entra otro. Cortás y entra otro. No para. Hace más de un mes que no para ", apunta Maricel Amat. No se queja. Sabe que se trata de una situación extraordinaria y se esfuerza por atender a cada persona con paciencia y dedicación.