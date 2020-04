¿Por qué no podrían prohibirte a los ”vulnerables” fritos, el salir desabrigado o incluso en estos tiempos desarmado, todos descuidos que podrían terminar con tu vida? ¿Será porque podrías causarle un gasto al estado de bienestar? Claro, proteger es dominar. Pero por un lado el mismo Estado está secuestrando respiradores para hospitales privados que los quieren comprar, que podrían ser proveedores de la gente que tuviera una prepaga y no signifique un gasto y después te enjaula para que no necesite usar el respirador secuestrado. El Estado está en todas las situaciones. Por el otro lado si decidieras ponerte en riesgo y efectivamente perdieras la vida, y es tu derecho decidir cómo jugarla y por qué, ¿no se ahorrarían plata que te habían prometido? Es que el poder le interesa más al aparato político que la plata. La plata en todo caso es un instrumento.