Asimismo, debemos destacar que muchas de las decisiones adoptadas Gobierno constituyen lo que en derecho denominamos actividad discrecional administrativa, que le permite al Poder Ejecutivo elegir entre varias alternativas, todas igualmente válidas. No es infrecuente escuchar preguntas del tipo ¿es legal que la cuarentena se extienda hasta fin de abril? ¿Resulta legal que por decreto de necesidad y urgencia se extienda hasta mayo cuando en Brasil es mucho más flexible? ¿Es legal que no me permitan ir al trabajo, si en países como Suecia o Alemania siguen con la vida normal? La respuesta a este tipo de interrogantes y tantos otros es que sí, es legítimo. Esa es la función que debe ejercer el Poder Ejecutivo en un Estado de Derecho en épocas de excepción y urgencia. Es más, es un rol impostergable del Poder Ejecutivo actuar como lo está haciendo. Y sus decisiones son -dentro de lo razonable- enteramente discrecionales, aunque algunos de sus alcances puedan no gustarnos o consideremos que quizás existen alternativas mejores.