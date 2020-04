No es una mera obligación moral, no es solo una responsabilidad social empresaria éticamente recomendable. Es un deber legal. El CCy CN, en su artículo 1710, nos habla de un deber general de prevenir y no agravar el daño y va dirigido a todos y cada uno de los argentinos. En consecuencia, no obrará dando cumplimiento al deber de prevención la empresa que solo atienda al mantenimiento de su rentabilidad y en ese afán genere un daño grave a sus empleados, a sus proveedores o terceros. O a la sociedad en su conjunto que sigue pagando sus impuestos. Y es este un mero ejemplo. Podríamos ensayar miles.