Respecto de estos institutos actualmente legislados, tanto el Tribunal Constitucional Español (TCE), como el Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) –en casos Kafkaris vs. Chipre, Meixner vs. Alemania, Dodein vs. Francia y Hutchinson vs. Reino Unido- se han pronunciado al afirmar que estas medidas no suponen una violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y que deben estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social.