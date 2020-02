No tenemos que perder de vista que con la vuelta de la democracia, los argentinos logramos establecer un nuevo contrato social que ya no admite, entre otras cuestiones, la prepotencia de nadie. Por eso, nuestra responsabilidad como servidores públicos, más allá de los colores de las banderas que cada uno levante, es cuidarlo y enriquecerlo, porque no hacerlo significa salirnos de ese camino que trazamos como sociedad y eso nos será demandado. Construyamos con la palabra y con los hechos, los argentinos empezamos a cambiar y eso ya no tiene vuelta atrás.