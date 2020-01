A 75 años de la liberación del Campo de Concentración de Auschwitz, la campaña mundial #WeRemember grita en su nombre nuestra responsabilidad no sólo para no olvidar, sino para ser la voz de los millones de torturados, hambreados y masacrados en cámaras de gas y Campos de Exterminio Nazi. Apenas han pasado tres cuartos de siglo, y el Holocausto es banalizado en comparaciones y conversaciones que no guardan la altura ni el respeto a las millones de historias que dejaron de ser contadas. Movimientos negacionistas del horror siguen haciendo su propaganda de odio y ceguera a las atrocidades que el hombre puede hacer contra el hombre. Pero cuando se descubre y se sabe quién se es, se recuerda. Por eso recordamos. Porque sabemos que somos los continuadores de sus historias, respondiendo a la destrucción con renovada construcción.