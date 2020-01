Uno está vinculado con que muchos textos literarios (los más desafiantes) demandan mayor esfuerzo de lectura por el tiempo y por las regresiones (volver para atrás) porque se trata de un texto no cooperativo, a diferencia de la mayoría de los textos no literarios que leemos. Pongamos un ejemplo para comprender este asunto de la (no) cooperación. Significa que, más de una vez, ante un relato policial o de misterio, por ejemplo, las representaciones mentales que nos vamos haciendo de lo que leemos para avanzar en la historia debemos desecharlas porque el objetivo de un relato de ese tipo es vulnerar nuestro umbral de expectativas, y esto nos obliga, como lectores, a medir la relevancia de la información mientras que leemos (cuál conservamos, cuál desechamos para avanzar). Alguna poesía nos demanda saber leer oraciones cuya construcción es muy diferente de la de nuestras oraciones cotidianas. Lo mismo ocurre con determinadas palabras. Estos aspectos léxicos y sintácticos encuentran en la literatura posibilidades poco frecuentes en otro tipo de textos. Y estar entrenados en este tipo de lectura nos vuelve más agudos, más analíticos, más detallistas, mejores lectores.