En el país hay 2234 municipios con sus respectivos Concejos Deliberantes y Directores de Área. Concejales no se conoce con certeza pero superan los 50 mil, más gastos reservados más sobre facturaciones que todos saben que se practican. No vaya a creer el lector que el único sobrefacturador serial ha sido Boudou. Todo huele a podrido en el país. Legisladores nacionales y provinciales suman 1525 con sus salarios, gastos reservados y de representación. Más empleados administrativos fantasmas del Congreso Nacional. Este despilfarro no puede continuar, la Argentina no está en condiciones de mantener una casta política de extracción social media enancada como sanguijuelas en el cuerpo herido de la pobreza estructural. Hay que fusionar intendencias pues son el ámbito donde se está dando el mayor despilfarro de dinero. Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, entre otras son claros ejemplos de lo afirmado. Incluso retomar un viejo debate de unificar provincias. Con el brutal avance de los medios de comunicación es insólito contar con provincias tan pequeñas con enormes gastos de funcionamiento. Ya en la época virreinal las unidades administrativas de gobierno eran las gobernaciones intendencias que abarcaban varias provincias actuales. Su desmembramiento a partir de 1820 habla claramente de nuestro fracaso para conseguir en tiempo y forma la unidad nacional.