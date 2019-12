La manera de unir a los argentinos no es enfrentarlos. Es sincerarlos. La clase media o aportante no puede más y yo me hago cargo de la parte que me toca siendo un humilde diputado que no conformó ningún Ejecutivo. La clase media, de la cual yo soy parte, hace un enorme aporte y es solidaria. También creemos en la meritocracia. Somos los que nos levantamos a trabajar cada día. Ahorramos, pagamos impuestos, competimos y estamos dispuestos a defender ese modelo del esfuerzo sin depender del burócrata de turno que nos consiga un currito, o un contacto en el Estado. Creemos en el Estado presente, pero en el necesario. Todo el mercado posible y todo el Estado necesario. Nuestro país es un ejemplo en el mundo dando educación gratuita hasta la universidad a todos los habitantes. La salud es un servicio de acceso universal para todos nuestros compatriotas y la seguridad lo era, por lo menos hasta que hace 15 días la nueva administración decidió desarmar a la policía y anunciar la posible comercialización de drogas.