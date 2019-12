No importa el juicio de valor moral o religioso que podamos sustentar al respecto. Si el feto no es ser humano, la mujer que opta libremente por el aborto se encuentra ejerciendo su derecho constitucional a la libertad, garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional (seguramente una de las prescripciones más preciosas de nuestra Norma Fundamental). Vale la pena recordar su texto: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Es claro que la práctica del aborto libre y seguro no es capaz, por sí misma, de alterar “el orden público”, ni tampoco “la moral pública”, que no es la misma que los sentimientos morales o religiosos individuales, los que no deben ser impuestos a nadie, y mucho menos bajo pena de prisión. La “moral pública”, en cambio, supone valores compartidos socialmente que, para bien o para mal, se modifican con el tiempo. Tampoco el aborto perjudicaría a un tercero, ya que, de no ser un ser humano, el feto no sería “tercero”, a los efectos del citado artículo.