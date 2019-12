Lo que no se dice es que ese enorme peso fiscal no obedece a que se le pague a los jubilados lo que corresponde, sino a que en el período kirchnerista, de 2003 a 2015, se incorporó al sistema jubilatorio a una enorme masa de personas que nunca habían aportado. Por eso el sistema colapsó y se torna impagable. Paradójicamente aplaudieron a Cristina por otorgar beneficios que luego no se podrían pagar a gente que no le correspondía, apedrearon a Macri por otorgar lo justo a quienes sí le correspondía, y ahora, emparejando hacia abajo, quieren seguir beneficiando a los que no les corresponde (porque no aportaron) y perjudicar a quienes sí le corresponde (porque trabajaron y aportaron toda su vida). El mundo del revés.