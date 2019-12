Dentro de la ley 14.184, se planificó el reemplazo gradual del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) por las Cooperativas agropecuarias organizadas y se empieza a ver reflejado en la Ley Nº 14.378 que crea el Instituto Nacional de Granos y Elevadores en 1954, en cuyo directorio participan las cooperativas, y debía estar plenamente vigente en 1957. De aquella legislación, que planificaba que los productores agropecuarios a través de sus cooperativas tendrían el rol exclusivo de exportar los saldos granarios, pasamos a un tiempo presente en el que los productores pequeños y medianos cooperativizados tienen que abonar un Derecho de Exportación superior a las multinacionales angloparlantes de la minería que se llevan los recursos naturales no renovables pagando menos del mismo impuesto (sin haber sembrado ni con riesgo climático, y con estabilidad fiscal garantizada por ley, etc. etc.,). Puede parecer un absurdo pero es una realidad que desde hace más de una década los hijos o nietos de la reforma agraria, hecha entre otros por el Presidente Perón, tienen más impuestos que la minera Barrick Gold.