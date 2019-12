En muchas ocasiones los líderes políticos citan estudios y conceptos formulados en la academia. La mayoría de las veces lo hacen para otorgarle legitimidad a la defensa de sus intereses frente a la sociedad. Está bien que así sea: al fin y al cabo, un dirigente que no se preocupa por ganar elecciones no es un buen dirigente. Lo que a todas luces no está bien es deformar esos conceptos para revestir de prestigio un diagnóstico propio. El uso que Cristina hace del lawfare se parece más a esto último.