El 52,5% de los usuarios que completaron el test se identificó como hombre, el 42,7% como mujer y el 4,8% prefirió no declarar su género. La gran mayoría eran jóvenes: un 34,9% tenía entre 18 y 25 años y un 26,8% entre 25 y 35. Los datos confirman lo que esperábamos: a mayor edad, menor uso de la herramienta. Otro dato: más de la mitad de los usuarios dijo tener estudios universitarios y un tercio haber acabado la secundaria. Como vemos, la muestra no es representativa de la sociedad argentina, como sí se busca en una encuesta, por ejemplo, sin embargo, la cantidad de casos —ampliamente superior a cualquier estudio de opinión— nos permite extraer conclusiones de los diferentes segmentos. En cualquier caso, la intención de Tu Voto Argentina no era predecir los resultados, sino acercar información política a los electores y acompañarlos en su proceso de decisión.