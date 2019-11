En un programa radial la ex canciller Malcorra dijo que en Bolivia hubo golpe. Sin embargo, cuando el periodista Guillermo Lobo le preguntó por la caída de De la Rúa, Malcorra titubeó y agregó: “Aún no se pudo analizar bien aquello”. Se analizó hasta el infinito, pero para algunos la verdad molesta. Le puedo recomendar varios libros a la ex Canciller donde se analizan los hechos que condujeron al golpe civil. También le ofrezco mi propia experiencia cuando un mes antes de la caída del gobierno un dirigente que terminaría siendo ministro de Duhalde me dijo: “O devalúan o se van”. No devaluamos y nos fuimos. Después produjeron una devaluación brutal que hundió a muchos en la pobreza y enriqueció a unos pocos de manera infame. El sometimiento intelectual de algunos radicales a las versiones mafiosas peronistas es una constante: Síndrome de Estocolmo se llama.