El propio Todesca afirmaba: “Logramos restablecer el IPC, que era una especie del ojo del huracán. Volvimos a publicar el índice GBA y retomamos la medición a nivel nacional, proyecto que había quedado congelado en 2007”. No olvidemos que en Argentina se podía comer por 6 pesos por día o que no se publicaban los datos de pobreza para no estigmatizar a la población.