Más aun, lo dicho no es óbice para la necesaria tarea de trabajar en otros espacios para contribuir a la difusión y ejecución de plataformas liberales, así como también la ampliación del debate de ideas en el contexto de la misma tradición al efecto de contribuir en la batalla cultural. Pero insistimos que para que esto último tenga lugar y se amplíe su radio de acción es menester conservar los principios esenciales del sistema republicano. No es responsable poner la carreta delante de los caballos, primero asegurar lo esencial de la república para lo cual deber fortalecerse la próxima oposición debido a la oportunidad que brindaron las urnas en las elecciones del 27 de octubre. No debe confundirse el plano académico con el político pues son dos esferas sustancialmente distintas, de lo contrario si se mezclan campos se corre el riesgo de hacer algo desopilante tipo Woody Allen y no estamos para chistes.