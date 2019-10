Según estimaciones del CREEBBA, de no haberse eliminado el IVA a estos 13 artículos, el costo de la canasta básica total resultaría 5,5% más elevado, lo cual implicaría que para una familia de cuatro integrantes serían necesarios en septiembre $36.700 para no estar por debajo de la línea de pobreza. Al compararlo con el resultado del mes de agosto, cuyos ingresos requeridos fueron de $33.000, queda en evidencia que el no haber aplicado la quita del IVA el aumento nominal en pesos hubiera sido de $3.700, significando un aumento de la CBT de casi 11%. Con este dato, la variación acumulada del año se acercaría al 44%, es decir, 6 puntos porcentuales por encima de la variación del nivel general de precios en el mismo periodo. En estas condiciones, las tasas de pobreza e indigencia resultarían aun más elevadas que en el escenario actual, con lo que esto implica para la población de bajos ingresos.