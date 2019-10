Cualquiera habría esperado que quien intenta camuflarse bajo el disfraz de la conciliación y cree que el resultado de las PASO es inmodificable adoptara el manual de estilo de los que van ganando: bajo perfil, moderación, tono amable y propuestas. Nada de esto tuvo Fernández en su aparición, sino todo lo contrario. Fernández no adoptó el perfil de un candidato que se sabe ganador sino el de un opositor que intenta recuperar terreno porque se sabe en dificultades. O no está tan seguro de ganar como dice o no puede ocultar su verdadero temperamento; no ya el de la publicidad de “Cristina dice que soy un conciliador. Es cierto”, sino el de quien agredió a un ciudadano borracho, lo golpeó y lo tiró al piso, lo pateó en el piso y luego declaró ante el juez que él había sido el agredido.